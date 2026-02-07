قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استفسار القوات البحرية.. إيران تبدأ الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية
حبس وغرامات مليونية.. النائب العام يحيل تشكيلا عصابيا دوليا للمحاكمة الجنائية
إيران تهدد بتفعيل الردع البحري في الخليج حال تصاعد التهديدات العسكرية
رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية
التردد متاح.. قناة مجانية تنقل لقاء الأهلي والشبيبة في دوري أبطال إفريقيا
عاش الزمالك وجماهيره.. الغندور يتغنى بتفوق الأبيض رغم تعدد الأزمات
وزير العدل: استقلال القضاء الدستورى ركيزة أساسية فى الدولة لتحقيق الاستقرار
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل
ضغوط سياسية.. بيل كلينتون يدعو إلى جلسة استماع علنية في تحقيقات إبستين
أرسنال يواجه ساندرلاند لتعزيز حظوظه فى الفوز بالدوري الإنجليزي
هنيدي قالي هتموت".. تفاصيل فقدان أيمن بهجت قمر 55 كيلوجرامًا من وزنه
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال يواجه ساندرلاند لتعزيز حظوظه فى الفوز بالدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال
عبدالحكيم أبو علم

يملك أرسنال فرصة كبيرة لتسجيل قفزة نوعية نحو لقب الدورى الإنجليزى عندما يلتقى ساندرلاند اليوم، فى وقت يواجه فيه مطارده الأبرز مانشستر سيتى مهمة شاقة أمام ليفربول حامل اللقب ضمن المرحلة الخامسة والعشرين غدا.

ويتربع «الجانرز» على عرش صدارة «الـبريمييرليج» بفارق 6 نقاط عن سيتى، مواصلا التقدم نحو أول لقب له فى الدورى الممتاز منذ 22 عاما.

واستفاد أرسنال من تعثر منافسيه فى الفترة الأخيرة، أبرزهم أستون فيلا، الأقرب إلى أول مركزين، لكن تراجع نتائج رجال المدرب الإسبانى أوناى إيمرى أبعده عن أرسنال وسيتى، وسمح أيضا لمانشستر يونايتد وتشيلسى وليفربول فى الدخول إلى سباق التأهل لدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل بقوة.

فى حلقة جديدة من مسلسل معاناة سيتى فى الشوط الثانى كان التفريط بتقدمه بهدفين أمام مضيفه توتنهام وخرج بنقطة وحيدة، فأصبحت آماله باللقب مترنحة أكثر من أى وقت مضى.

ورغم العروض القوية التى يقدمها سندرلاند فى موسمه الأول بعد العودة إلى الدورى الممتاز، من المرجح أن يتمكن أرسنال من حسم المواجهة على ملعب الإمارات وتعزيز صدارته إلى 9 نقاط قبل 24 ساعة من خوض سيتى رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أنفيلد.

وفى وقت يملك سيتى سجلا ناصعا على أرضه، فإن فارق النقاط الست عن أرسنال يأتى على وجه الخصوص، جراء الفجوة فى أداء الفريقين خارج ملعبهما.

وخلف أرسنال وسيتى، تدور منافسة شديدة على المراكز المؤهلة إلى دورى أبطال اوروبا، والمحتمل أن تكون على ثلاثة مقاعد بين أربعة فرق، وتعزّز العروض القوية من الأندية الإنجليزية فى المسابقة القارية، فرضية أن المركز الخامس سيكون كافيا للتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل.

ارسنال ليفربول الدوري الإنجليزي كرة قدم البريميرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

الدوري الممتاز

إسلام كانو: مبارياتنا القادمة "حروب".. والدوري سيشهد مفاجأت مدوية هذا الموسم

دوري الطائرة

اليوم.. انطلاق الدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

أشرف داري

تحركات متسارعة داخل الأهلي لتسويق أشرف داري بعد رفع اسمه من القائمة

بالصور

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد