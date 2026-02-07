أرسنال يواجه ساندرلاند لتعزيز حظوظه فى الفوز بالدوري الإنجليزي

يملك أرسنال فرصة كبيرة لتسجيل قفزة نوعية نحو لقب الدورى الإنجليزى عندما يلتقى ساندرلاند اليوم، فى وقت يواجه فيه مطارده الأبرز مانشستر سيتى مهمة شاقة أمام ليفربول حامل اللقب ضمن المرحلة الخامسة والعشرين غدا.

ويتربع «الجانرز» على عرش صدارة «الـبريمييرليج» بفارق 6 نقاط عن سيتى، مواصلا التقدم نحو أول لقب له فى الدورى الممتاز منذ 22 عاما.

واستفاد أرسنال من تعثر منافسيه فى الفترة الأخيرة، أبرزهم أستون فيلا، الأقرب إلى أول مركزين، لكن تراجع نتائج رجال المدرب الإسبانى أوناى إيمرى أبعده عن أرسنال وسيتى، وسمح أيضا لمانشستر يونايتد وتشيلسى وليفربول فى الدخول إلى سباق التأهل لدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل بقوة.

فى حلقة جديدة من مسلسل معاناة سيتى فى الشوط الثانى كان التفريط بتقدمه بهدفين أمام مضيفه توتنهام وخرج بنقطة وحيدة، فأصبحت آماله باللقب مترنحة أكثر من أى وقت مضى.

ورغم العروض القوية التى يقدمها سندرلاند فى موسمه الأول بعد العودة إلى الدورى الممتاز، من المرجح أن يتمكن أرسنال من حسم المواجهة على ملعب الإمارات وتعزيز صدارته إلى 9 نقاط قبل 24 ساعة من خوض سيتى رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أنفيلد.

وفى وقت يملك سيتى سجلا ناصعا على أرضه، فإن فارق النقاط الست عن أرسنال يأتى على وجه الخصوص، جراء الفجوة فى أداء الفريقين خارج ملعبهما.

وخلف أرسنال وسيتى، تدور منافسة شديدة على المراكز المؤهلة إلى دورى أبطال اوروبا، والمحتمل أن تكون على ثلاثة مقاعد بين أربعة فرق، وتعزّز العروض القوية من الأندية الإنجليزية فى المسابقة القارية، فرضية أن المركز الخامس سيكون كافيا للتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل.