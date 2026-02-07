أسامة جلال: بيراميدز بطل إفريقيا وهدفنا الفوز أمام ريفرز النيجيري

قال أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز إن مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال أفريقيا تبقى مهمة للغاية على الرغم من الصدارة الحالية والتأهل الرسمي لربع نهائي البطولة.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو بمدينة أويو في نيجيريا في خامس جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

أضاف أسامة جلال خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز هو بطل أفريقيا ويلعب باسمه في كل مباراة يخوضها وحتى وإن ضمن التأهل فإنه من الطبيعي أن يلعب على الفوز مهما كانت الظروف والغيابات الكثيرة التي يمر بها الفريق، وفي النهاية يبقى الفوز مهما.

أسامة جلال أشار إلى أنه على الرغم من خسارة بيراميدز لسبع نقاط في آخر 3 مباريات في الدوري إلا أن الأمر لا يعني الكثير وبيراميدز ما يزال ثانيا في جدول الترتيب ويجب أن نبقى جميعا متفائلين والتعويض ما يزال متاحا وسنلعب حتى آخر دقيقة على لقب الدوري وكذلك باقي البطولات التي يشارك فيها النادي.

أوضح أسامة جلال أن بيراميدز يلعب بجدية شديدة في كل المباريات والأمر متعلق بالنادي ووضعه الحالي ولا يقبل مطلقا أن يلعب على أي شيء بخلاف الفوز حتى وإن كان ضمن التأهل أو يلعب وسط غيابات كبيرة، وكل المجموعة الموجودة في نيجيريا جاهزة تماما لتحقيق الفوز وضمان الصدارة.