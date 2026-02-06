قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
رياضة

المجلس الاستشاري لـ بيراميدز يدعم الفريق قبل السفر إلى نيجيريا

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

حرص أعضاء المجلس الاستشاري لنادي بيراميدز على حضور تدريب فريق الكرة الأول قبل ساعات من السفر إلى نيجيريا من أجل مواجهة ريفرز يونايتد في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز يونايتد في السادسة من مساء الأحد على استاد جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وحرص أعضاء المجلس الاستشاري، المستشار أحمد سعد والمستشار محمود فراج والدكتور محمود حسين على متابعة التدريب برفقة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وتأكيد الدعم للاعبين والجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد المستشار أحمد سعد، على ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني وأنهم جميعا على قدر المسئولية بعد النجاحات والبطولات الكبيرة التي حققوها خلال الموسم الماضي، وأن الفريق قادر على تحقيق الإنجازات خلال الموسم الحالي.

أضاف أن المجلس الاستشاري يدعم المجموعة بالكامل وأن المنافسة في الدوري ما تزال قائمة وبيراميدز قادر على الفوز باللقب المحلي وإضافته إلى بطولاته القارية، وأن ما حدث في آخر مباريات الدوري مجرد كبوة سيعبرها الفريق سريعا ويعود للمنافسة بكل قوة.

بينما أكد المستشار محمود فراج، على أن هذا الفريق أثبت مدى نجاحه وفرض نفسه كبيرا لكرة القدم في أفريقيا وحقق كل البطولات القارية وقادر على العودة والفوز بالدوري هذا الموسم، مشيرا إلى أن مجلس إدارة بيراميدز لم يبخل بشيء على الفريق ويوفر كل المقومات للنجاح ولذلك هو واثق من أن الأمور ستصبح أفضل.

أشار إلى أنه لا يجب أن ننسى أن بيراميدز يقدم مستويات رائعة في ذات الوقت بدوري الأبطال ومتصدر مجموعته بجدارة وتأهل لربع النهائي في طريقه نحو الحفاظ على اللقب القاري، ولذلك هو واثق من أجل الفريق سيعود وينافس بقوة على الدوري.

وأكد الدكتور محمود حسين، على أن ضغط المباريات محليا وقاريا والسفر له تأثير بالطبع على اللاعبين والنتائج الأخيرة في الدوري، وأمر طبيعي يحدث فقدان نقاط ولكن بالنظر إلى المنافسة فإن بيراميدز بمقدوره الفوز باللقب هذا الموسم.

أشار إلى أن النادي قدم نفسه بكل قوة منذ يومه الأول وفرض كلمته في الموسم الماضي وحقق كل البطولات، وكلنا ثقة في هؤلاء اللاعبين وجهازهم الفني في الفوز بالدوري وتعويض المباريات الأخيرة ومواصلة المشوار بقوة محليا وقاريا والتتويج بالبطولات في النهاية.

يذكر أن المجلس الاستشاري لنادي بيراميدز يضم، المهندس تامر وجيه، والمستشار أحمد سعد، والمستشار محمود فراج، والدكتور محمود حسين، و عمرو غلاب.

بيراميدز دوري ابطال افريقيا ريفرز

