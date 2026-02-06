شوبير يصدم الجماهير: تعثر انتقال أوباما إلى الكرمة العراقي

كشف إلاعلامي أحمد شوبير عن تعثر صفقة انتقال الاعب يوسف أوباما الي الكرمة العراقي بعد أعلان النادي تعاقده مع الاعب رسميا.

و كتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:تعثر انتقال أوباما إلى الكرمة العراقي.

ومن جانبة حسم يوسف أوباما وقع خلال الساعات القليلة الماضية، عقود انتقاله إلى صفوف نادي الكرمة العراقي.

وينضم بذلك إلى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي السابق، والذي انتقل هو الآخر إلى صفوف الفريق.

وأعلن نادي الكرمة العراقي بشكل رسمي تعاقده مع لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر، وذلك في صفقة انتقال نهائي انتقل بموجبها اللاعب إلى صفوف الفريق لمدة موسم ونصف.

وعبر حسابه الرسمي على فيسبوك نشر نادي الكرمة صورة للاعب أحمد عبد القادر بقميص فريقه، وعلق عليها حساب النادي قائلا: من نادي القرن إلى صقور الغربية.. المصري أحمد عبد القادر لاعبًا في نادي الكرمة بعقد لموسم ونصف الموسم.