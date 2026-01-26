أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة

وجّه الرئيسان الأمريكيان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون نداءات حادة لأمريكا للوقوف والدفاع عن قيمها بعد مقتل مواطن للمرة الثانية في مينيابوليس على يد عملاء الهجرة، وهو ما ألقى دونالد ترامب باللوم فيه على "الفوضى" الديمقراطيين.

واجهت إدارة ترامب ضغوطاً متزايدة بسبب حملتها الجماعية على الهجرة، لا سيما بعد أن أطلق عملاء فيدراليون النار على أليكس بريتي، وهو ممرض في وحدة العناية المركزة يبلغ من العمر 37 عاماً، وقتلوه يوم السبت أثناء اشتباكهم معه على طريق جليدي.

وجاء هذا الحادث بعد أقل من ثلاثة أسابيع من قيام ضابط هجرة بإطلاق النار على رينيه جود، البالغة من العمر 37 عامًا أيضًا، مما أدى إلى مقتلها في سيارتها في نفس المدينة الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي.

سارع مسؤولو إدارة ترامب إلى الادعاء بأن بريتي كان ينوي إيذاء العملاء الفيدراليين - كما فعلوا بعد وفاة جود - مشيرين إلى مسدس قالوا إنه عُثر عليه بحوزته.

ومع ذلك، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتم التحقق منه من قبل وسائل الإعلام الأمريكية أن بريتي لم يسحب سلاحًا أبدًا، حيث أطلق عليه العملاء النار بعد ثوانٍ من رش وجهه بمادة كيميائية مهيجة وإلقائه على الأرض.

ترامب يهرب من مقتل الأمريكيين بإلقاء اللوم على الديمقراطيين

نسب ترامب بشكل استفزازي الوفيات إلى المسؤولين المنتخبين الديمقراطيين في مينيسوتا، بمن فيهم الحاكم تيم والز وعمدة مينيابوليس جاكوب فراي، وكتب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون والتي توفر ملاذاً آمناً للمهاجرين ترفض التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك".

وأضاف: "للأسف، فقد مواطنان أمريكيان حياتهما نتيجة للفوضى التي أعقبت ذلك والتي تسبب بها الديمقراطيون".

بعد أن وصف كبار المسؤولين بريتي بأنه "قاتل" اعتدى على العملاء، أصدر والدا بريتي بياناً يوم السبت يدينان فيه "الأكاذيب المقززة" التي نشرتها الإدارة بشأن ابنهما.

وسط تصاعد التوترات، تجمع المتظاهرون يوم الأحد في مينيابوليس، مندّدين بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

باراك وميشيل أوباما وبيل كلينتون

صرّح باراك وميشيل أوباما يوم الأحد في بيان بأن حادثة إطلاق النار على بريتي يجب أن تكون بمثابة "جرس إنذار" بأن القيم الأمريكية الأساسية "تتعرض لهجوم متزايد".

وبعد ساعات، وجه بيل كلينتون اتهاماً شديد اللهجة للإدارة الحالية، قائلاً إن المتظاهرين السلميين "تم اعتقالهم وضربهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، والأكثر إيلاماً، في حالتي رينيه جود وأليكس بريتي، تم إطلاق النار عليهم وقتلهم".

وقال كلينتون في بيان له: "كل هذا غير مقبول"، وحث الأمريكيين على "الوقوف والتعبير عن آرائهم".

وتابع "إذا تنازلنا عن حرياتنا بعد 250 عامًا، فقد لا نستعيدها أبدًا".

قال نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، في حديثه لبرنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي، إن إجراء تحقيق أمر ضروري.

في حين دافع مسؤولو الإدارة عن الضابط الذي أطلق النار على بريتي، ورفض ترامب في مقابلة قصيرة يوم الأحد مع صحيفة وول ستريت جورنال مرتين الإفصاح عما إذا كان الضابط قد تصرف بشكل مناسب.

ذكر الرئيس للصحيفة: "نحن نبحث ونراجع كل شيء وسنتوصل إلى قرار".

دعا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب إلى إجراء تحقيق شامل في جريمة القتل، وإلى التعاون مع السلطات المحلية.