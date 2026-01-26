قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة

أليكس بريتي
أليكس بريتي
محمد على

وجّه الرئيسان الأمريكيان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون نداءات حادة لأمريكا للوقوف والدفاع عن قيمها بعد مقتل مواطن للمرة الثانية في مينيابوليس على يد عملاء الهجرة، وهو ما ألقى دونالد ترامب باللوم فيه على "الفوضى" الديمقراطيين.

واجهت إدارة ترامب ضغوطاً متزايدة بسبب حملتها الجماعية على الهجرة، لا سيما بعد أن أطلق عملاء فيدراليون النار على أليكس بريتي، وهو ممرض في وحدة العناية المركزة يبلغ من العمر 37 عاماً، وقتلوه يوم السبت أثناء اشتباكهم معه على طريق جليدي.

وجاء هذا الحادث بعد أقل من ثلاثة أسابيع من قيام ضابط هجرة بإطلاق النار على رينيه جود، البالغة من العمر 37 عامًا أيضًا، مما أدى إلى مقتلها في سيارتها في نفس المدينة الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي.

سارع مسؤولو إدارة ترامب إلى الادعاء بأن بريتي كان ينوي إيذاء العملاء الفيدراليين - كما فعلوا بعد وفاة جود - مشيرين إلى مسدس قالوا إنه عُثر عليه بحوزته.

ومع ذلك، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتم التحقق منه من قبل وسائل الإعلام الأمريكية أن بريتي لم يسحب سلاحًا أبدًا، حيث أطلق عليه العملاء النار بعد ثوانٍ من رش وجهه بمادة كيميائية مهيجة وإلقائه على الأرض.

ترامب يهرب من مقتل الأمريكيين بإلقاء اللوم على الديمقراطيين

 

نسب ترامب بشكل استفزازي الوفيات إلى المسؤولين المنتخبين الديمقراطيين في مينيسوتا، بمن فيهم الحاكم تيم والز وعمدة مينيابوليس جاكوب فراي، وكتب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون والتي توفر ملاذاً آمناً للمهاجرين ترفض التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك".

وأضاف: "للأسف، فقد مواطنان أمريكيان حياتهما نتيجة للفوضى التي أعقبت ذلك والتي تسبب بها الديمقراطيون".

بعد أن وصف كبار المسؤولين بريتي بأنه "قاتل" اعتدى على العملاء، أصدر والدا بريتي بياناً يوم السبت يدينان فيه "الأكاذيب المقززة" التي نشرتها الإدارة بشأن ابنهما.

وسط تصاعد التوترات، تجمع المتظاهرون يوم الأحد في مينيابوليس، مندّدين بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. 

 باراك وميشيل أوباما وبيل كلينتون 

 صرّح باراك وميشيل أوباما يوم الأحد في بيان بأن حادثة إطلاق النار على بريتي يجب أن تكون بمثابة "جرس إنذار" بأن القيم الأمريكية الأساسية "تتعرض لهجوم متزايد".

وبعد ساعات، وجه بيل كلينتون اتهاماً شديد اللهجة للإدارة الحالية، قائلاً إن المتظاهرين السلميين "تم اعتقالهم وضربهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، والأكثر إيلاماً، في حالتي رينيه جود وأليكس بريتي، تم إطلاق النار عليهم وقتلهم".

وقال كلينتون في بيان له: "كل هذا غير مقبول"، وحث الأمريكيين على "الوقوف والتعبير عن آرائهم".

وتابع "إذا تنازلنا عن حرياتنا بعد 250 عامًا، فقد لا نستعيدها أبدًا".

قال نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، في حديثه لبرنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي، إن إجراء تحقيق أمر ضروري.

في حين دافع مسؤولو الإدارة عن الضابط الذي أطلق النار على بريتي، ورفض ترامب في مقابلة قصيرة يوم الأحد مع صحيفة وول ستريت جورنال مرتين الإفصاح عما إذا كان الضابط قد تصرف بشكل مناسب.

ذكر الرئيس للصحيفة: "نحن نبحث ونراجع كل شيء وسنتوصل إلى قرار".

دعا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب إلى إجراء تحقيق شامل في جريمة القتل، وإلى التعاون مع السلطات المحلية.

إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بورتلاند أوريجون الولايات المتحدة المتظاهرين الولايات المتحدة الأمريكية أوباما وكلينتون ترامب إدارة الهجرة والجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

فيروس نيباه

فيروس نيباه يهدد العالم.. أعرف الأعراض والأسباب

الدوريتوس

في 10 دقائق.. طريقة تحضير الدوريتوس بالمنزل

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد