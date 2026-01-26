زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب تونغا بالمحيط الهادئ

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 74 كيلومتراً جنوب منطقة "أوهونوا"، وعلى عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد حتى الآن أنباء عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة محافظة ديبو التابعة لولاية قاننان التبتية في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، في الساعة 2:56 بعد ظهر اليوم الاثنين، بتوقيت بكين، وذلك وفقا لما أفاد به مركز شبكات الزلازل الصيني.

وذكر تقرير صادر عن مركز شبكات الزلازل الصيني أن مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، تم رصده عند التقاء دائرة عرض 34.06 درجة شمالا وخط طول 103.25 درجة شرقا.

وقالت السلطات المحلية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية في المناطق المتضررة حتى الساعة 3:30 عصرا، في حين لوحظت تشققات في بعض المباني. وأضافت أن الولاية قامت بتفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث لمواجهة كوارث الزلازل.

وفي الوقت الراهن، تعمل محافظة ديبو على تنظيم نقل عاجل للسكان من المناطق الخطرة، إلى جانب العمل على التقييم الشامل لحجم الأضرار الناجمة عن الزلزال. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الهزات الأرضية كانت محسوسة بوضوح قرب مركز الزلزال داخل المحافظة، كما أن إمدادات الكهرباء والاتصالات وخدمات المياه في المنطقة المتأثرة لا تزال طبيعية.