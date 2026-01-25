زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، المناطق الواقعة جنوب جزر فيجي في جنوب المحيط الهادئ، بحسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على عمق كبير تحت سطح الأرض، وصل إلى نحو 509.6 كيلومتر، ما يقلل عادةً من احتمالية حدوث أضرار كبيرة على السطح.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الوضع ورصد أي تداعيات محتملة.

وتقع جزر فيجي ضمن منطقة نشطة زلزاليًا على امتداد "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتكرر الهزات الأرضية بدرجات متفاوتة نتيجة النشاط التكتوني في المنطقة.