قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يُعزز قائمته الأفريقية بـ 5 ناشئين قبل مواجهة المصري
بقوة 5.1 ريختر .. زلزال قوي يضرب غرب تركيا
برلمانية: منع السيدات من الإقامة بالفنادق دون الأربع نجوم تمييز غير دستوري
بيراميدز يُنهي استعداداته في المغرب قبل مواجهة نهضة بركان بدوري أبطال إفريقيا
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقوة 5.1 ريختر .. زلزال قوي يضرب غرب تركيا

زلزال
زلزال
محمود نوفل


 

سجلت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية زلزلا بقوة 5.1 على مقياس ريختر مركزه منطقة سينديرغي بولاية باليكيسير، فجر يوم السبت.

وفي بيان لها ؛ قالت الهيئة التركية أن مركز الزلزال منطقة سينديرجي بولاية باليكيسير.


وشددت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الهزة شعر بها سكان اسطنبول وإزمير وولايات أخرى.

وفي وقت لاحق شهدت محافظات في جنوب شرقي إيران، زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر، بحسب ما أفادت به الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية.


وأوضحت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية، أن زلزال إيران يقع على بعد 267 كم شمال شرق مدينة الدوحة.


وأعلن مركز رصد الزلازل الإيراني، أن الزلزال وقع على بعد 47 كيلومترا من مدينة زهكلوت في محافظة "كرمان"، و65 كيلومترا و70 كيلومترا من مناطق في محافظتي "سيستان" و"بلوشستان"، وعلى عمق 28 كيلومترا تحت سطح الأرض.

زلزال تركيا إيران مقياس ريختر هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية الزلزال باليكيسير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

إمام عاشور

إعلامي : إمام عاشور من اللعيبة القليلة اللي الفلوس فيها مش خسارة

الإعلامي أحمد شوبير

من الآن وحتى بداية رمضان .. "الناظر" مع شوبير 6 أيام في الأسبوع

دوري الكرة النسائية

مسار يهزم بيراميدز.. وتعادل الزمالك وإنبى أبرز نتائج الكرة النسائية

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 24 يناير 2026..تخل عن أي أفكار سلبية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد