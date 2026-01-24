بقوة 5.1 ريختر .. زلزال قوي يضرب غرب تركيا





سجلت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية زلزلا بقوة 5.1 على مقياس ريختر مركزه منطقة سينديرغي بولاية باليكيسير، فجر يوم السبت.

وفي بيان لها ؛ قالت الهيئة التركية أن مركز الزلزال منطقة سينديرجي بولاية باليكيسير.



وشددت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الهزة شعر بها سكان اسطنبول وإزمير وولايات أخرى.

وفي وقت لاحق شهدت محافظات في جنوب شرقي إيران، زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر، بحسب ما أفادت به الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية.



وأوضحت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية، أن زلزال إيران يقع على بعد 267 كم شمال شرق مدينة الدوحة.



وأعلن مركز رصد الزلازل الإيراني، أن الزلزال وقع على بعد 47 كيلومترا من مدينة زهكلوت في محافظة "كرمان"، و65 كيلومترا و70 كيلومترا من مناطق في محافظتي "سيستان" و"بلوشستان"، وعلى عمق 28 كيلومترا تحت سطح الأرض.