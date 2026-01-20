زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب تنزانيا دون تسجيل أضرار

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الثلاثاء، دولة تنزانيا، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، في منطقة ساحلية مطلة على المحيط الهندي، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية كانت متوسطة القوة.

ولم تصدر السلطات التنزانية حتى اللحظة أي تحذيرات أو بيانات طوارئ، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الوضع ورصد أي تطورات محتملة.

ويُذكر أن أقوى زلزال شهدته تنزانيا خلال السنوات الماضية وقع في سبتمبر عام 2016، وبلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر حينها عن مقتل 11 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين في إقليم بوكوبا شمال غربي البلاد.