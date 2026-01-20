زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة "سلطان كودارات" الفلبينية

أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم /الثلاثاء/ قبالة سواحل مقاطعة "سلطان كودارات"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.



وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 43 كيلومترا جنوب غربي منطقة "كالامانسيج" في المقاطعة، وعلى عمق عشرة كيلومترات.



وتعد الزلازل حدثا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.

