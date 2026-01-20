زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

قال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) إن زلزالا بقوة 5.2 درجة هز منطقة سلطان كودارات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

ضرب الزلزال التكتوني منطقة تبعد 44 كيلومترًا (كم) جنوب غرب كالامانسيج في الساعة 3 صباحًا وكان عمقه 2 كم.

شعر بالهزة مدن جنرال سانتوس؛ كيامبا ومايتوم، سارانجاني؛ سانتو نينو، تبولي، بحيرة سيبو، نورالا، وتوبي، جنوب كوتاباتو.

تم الإبلاغ عن الشدة الثانية في تامباكان وبانجا جنوب كوتاباتو؛ جلان، ألابيل، مالونجون، ومعاصم، سارانجاني.

وتعد الزلازل حدثا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.