هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يقبض على 3 مسلحين من أنصار الملكية

محمد على

أعلن الحرس الثوري الإيراني القبض على 3 مسلحين من أنصار الملكية و5 آخرين تابعين لمجاهدي خلق بمحافظة خرسان الرضوية.

 أضاف الحرس الثوري الإيراني بضبط مجموعة من الأسلحة وتجهيزات للمتفجرات في مخابئ المعتقلين.

 سبق قبل أيام أن قال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده تخوض حالياً "حرباً مركّبة وشاملة" مع العدو، تشمل أبعاداً متعددة لا تقتصر على الجانب العسكري التقليدي.

وأوضح أن هذه الحرب تمتد إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إضافة إلى الفضاءين السيبراني والأمني والدفاعي، مشدداً على ضرورة العمل المستمر على تحديث القدرات والاستعداد في مختلف الميادين لمواجهة التحديات المتغيرة.

كما أكد القائد أن القوات المسلحة الإيرانية، وبالاستناد إلى ما وصفه بـ"العون الإلهي" ودعم الشعب الإيراني، تتمتع بقوة وجاهزية كاملة تمكّنها من الرد "بقوة ساحقة" على أي خطأ قد يرتكبه العدو.

وأضاف أن مستوى الجاهزية الحالي، بحسب تعبيره، "جيد جداً"، مشيراً إلى أن العامل الأهم يتمثل في التماسك والوحدة داخل صفوف القوات المسلحة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك جاهزية عالية وخبرة متراكمة، مستمدة من حرب السنوات الثماني التي خاضتها إيران في الثمانينيات، إضافة إلى ما وصفها بـ"حرب الأيام الاثني عشر"، مؤكداً في ختام تصريحاته أن الرد على أي اعتداء سيكون "قاسياً".

الحرس الثوري الإيراني مسلحين أنصار الملكية الأسلحة وتجهيزات مجاهدي خلق

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

بالصور

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

