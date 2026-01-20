الصين .. 9 قتلى بانفجار مصنع للحديد والصلب في منطقة منغوليا الداخلية

أفادت وكالة "شينخوا" بارتفاع عدد القتلى نتيجة انفجار في مصنع للحديد والصلب في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين إلى 9.

وكان التلفزيون المركزي الصيني، قد أعلن في وقت سابق وقوع انفجار ، في مصنع للصلب تابع لشركة باوتو ستيل الصينية لصناعة الصلب في مدينة باوتو.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء شينخوا، أنه ما يزال التحقيق جارياً في الأثر البيئي للانفجار، مؤكدة أن أحدث البيانات تشير إلى عدم وجود آثار بيئية سلبية.

وأشارت إلى تشكيل السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم فريق عمل لتحديد سبب الانفجار.