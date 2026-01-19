5.9 % ارتفاعا في القيمة المضافة للناتج الصناعي بالصين خلال عام 2025

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، توسع القيمة المضافة للناتج الصناعي الصيني بنسبة 5.9% على أساس سنوي في عام 2025.

وأوضحت البيانات - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه في شهر ديسمبر الماضي وحده، ارتفع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.2% على أساس سنوي.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي يبلغ حجم الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي).

وأشارت البيانات إلى ارتفاع القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاع التعدين بنسبة 5.6% على أساس سنوي في عام 2025، بينما نمت القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاع الصناعة التصنيعية بنسبة 6.4%، كما زادت القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاعات إنتاج وتوريد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 2.3%.

وفي عام 2025، زادت القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاع تصنيع المعدات في الصين بنسبة 9.2%، وارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاع التصنيع عالي التقنية بنسبة 9.4%، بزيادة قدرها 3.3 نقطة مئوية و3.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بمعدل نمو الناتج الصناعي في البلاد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية "كانج يي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن نسبة قطاعي تصنيع المعدات والتصنيع عالي التقنية في الناتج الصناعي للدولة بلغت 36.8% و17.1% على التوالي.

كما سلط كانج الضوء على التوسع السريع لاقتصاد الارتفاعات المنخفضة والذكاء المتجسد والطائرات المدنية بدون طيار والروبوتات الصناعية.

وأظهرت البيانات أن القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاعات معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات الصناعية والمركبات العاملة بالطاقة الجديدة ارتفعت بنسبة 52.5% و28% و25.1% على التوالي.