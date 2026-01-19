قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنكروا في زي منقبات| شاهد على واقعة بولاق الدكرور: الجناة دخلوا الشقة بحجة الجيرة قبل قتل السيدة وتقييد ابنتها
قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر
دياب اللوح يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
رئيس أركان جيش الاحتلال: مستعدون لتفعيل قدرة هجومية غير مسبوقة ضد أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل
أول رد فعل من كاف عقب أحداث نهائي أمم أفريقيا .. ماذا قال؟
ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

5.9 % ارتفاعا في القيمة المضافة للناتج الصناعي بالصين خلال عام 2025

الصين
الصين

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، توسع القيمة المضافة للناتج الصناعي الصيني بنسبة 5.9% على أساس سنوي في عام 2025.
وأوضحت البيانات - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه في شهر ديسمبر الماضي وحده، ارتفع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.2% على أساس سنوي.
ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي يبلغ حجم الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي).
وأشارت البيانات إلى ارتفاع القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاع التعدين بنسبة 5.6% على أساس سنوي في عام 2025، بينما نمت القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاع الصناعة التصنيعية بنسبة 6.4%، كما زادت القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاعات إنتاج وتوريد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 2.3%.
وفي عام 2025، زادت القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاع تصنيع المعدات في الصين بنسبة 9.2%، وارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاع التصنيع عالي التقنية بنسبة 9.4%، بزيادة قدرها 3.3 نقطة مئوية و3.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بمعدل نمو الناتج الصناعي في البلاد.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية "كانج يي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن نسبة قطاعي تصنيع المعدات والتصنيع عالي التقنية في الناتج الصناعي للدولة بلغت 36.8% و17.1% على التوالي.
كما سلط كانج الضوء على التوسع السريع لاقتصاد الارتفاعات المنخفضة والذكاء المتجسد والطائرات المدنية بدون طيار والروبوتات الصناعية.
وأظهرت البيانات أن القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاعات معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات الصناعية والمركبات العاملة بالطاقة الجديدة ارتفعت بنسبة 52.5% و28% و25.1% على التوالي.

الهيئة الوطنية للإحصاء الصين الناتج الصناعي الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على مسار القطارات

وزير الزراعة مع المستشار محمود فوزي

وزير الزراعة: تحديث قانون التعاونيات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

الكويت

الكويت تعرب عن تضامنها مع إسبانيا في حادث تصادم القطارين

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد