الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للانترنت إلى الفضاء

أطلقت الصين، اليوم /الاثنين/، صاروخا حاملا من طراز "لونج مارش-12" من مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي البلاد، لإرسال مجموعة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه تم إطلاق الصاروخ في الساعة 3:48 عصرا، بتوقيت بكين، من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان.

ودخلت الأقمار الاصطناعية التي حملها الصاروخ إلى المدار المحدد مسبقا بنجاح، وهي المجموعة الـ 19 من الأقمار الاصطناعية للإنترنت التي تطلقها الصين إلى المدار الأرضي المنخفض.