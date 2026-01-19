قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة
وزير الخارجية: تدشين المزيد من جمعيات الصداقة البرلمانية الدولية مع مصر
أسعار خام الحديد تتراجع مع وصول أول شحنة من منجم سيماندو الإفريقي إلى الصين

تراجعت أسعار خام الحديد لليوم الخامس على التوالي، بالتزامن مع وصول أول شحنة من منجم «سيماندو» العملاق في أفريقيا إلى الصين أكبر مستورد لخام الحديد في العالم.


ويبلغ إجمالي احتياطيات خام الحديد في منجم سيماندو الواقع جنوب شرقي غينيا نحو 3 مليارات طن على الأقل؛ ما يجعله الأكبر من نوعه عالميا.


وتراجعت العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة وصلت إلى 2.3% مسجلة 103.95 دولار للطن، فيما هبطت العقود في بورصة داليان الصينية بنسبة 2.5% إلى 792 يوانا للطن كما سجلت أسعار الصلب انخفاضًا في بورصة شنغهاي.


ودخل منجم سيماندو الأفريقي (Simandou) ، مرحلة التطوير بعد توقفه على مدار عقود بسبب الخلافات حول حقوق التعدين، وشبهات الفساد، وحجم الاستثمارات الواجب ضخها في المشروع.


ووفق ما أوردته وكالة بلومبيرج، أثار هذا التراجع مخاوف متزايدة بشأن تخمة المعروض في السوق البحرية العالمية، في ظل تزايد الإمدادات وتباطؤ الطلب.
وانخفضت العقود الآجلة باتجاه مستوى 104 دولارات للطن، في أطول موجة خسائر منذ نوفمبر الماضي.


وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الإثنين أن إنتاج الصين من الصلب تراجع بأكثر من 4% خلال عام 2025 ليبلغ نحو 961 مليون طن، وهو أدنى مستوى سنوي منذ عام 2018.


ووصلت أول شحنة من خام الحديد من منجم سيماندو إلى شرق الصين، السبت الماضي، بعد رحلة بحرية استغرقت 46 يوما على متن السفينة "وينينج يوث"،وفق ما أعلنته مجموعة "باوو ستيل" الصينية عبر حسابها الرسمي على تطبيق "ويتشات". 


وكانت شحنة ثانية قد غادرت الدولة الأفريقية بنهاية العام الماضي.


ومن المتوقع أن يصل إنتاج منجم سيماندو إلى نحو 120 مليون طن سنويا عند التشغيل الكامل، ما يعزز الكميات المتاحة لمصانع الصلب عالميا.


كانت مجموعة "ريو تينتو" المالكة لحصة في المشروع، قد أعلنت سابقا عزمها تسريع وتيرة التشغيل تدريجيا على مدى 30 شهرا.


وتشير تقديرات حكومية أسترالية إلى أن إجمالي تجارة خام الحديد عالميا قد يبلغ 1.77 مليار طن خلال العام الحالي. 


ورغم أن عقود خام الحديد الآجلة تمكنت من تسجيل مكاسب تقارب 4% منذ بداية 2025، فإن التحولات الجارية في توازن السوق البحرية قد تفرض ضغوطًا على الأسعار خلال الفصول المقبلة.


وأسهمت عمليات إعادة التخزين، إلى جانب الخلاف السعري بين المشتري الحكومي الصيني "مجموعة موارد المعادن الصينية" وشركة "بي إتش بي"، في إبقاء الأسعار مرتفعة نسبيا، غير أن مؤشرات انفراج المعروض بدأت بالظهور، من بينها ارتفاع المخزونات في الموانئ.


وارتفعت مخزونات خام الحديد في الموانئ الصينية للأسبوع السابع على التوالي لتصل إلى 155.4 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، بحسب بيانات شركة "شنغهاي ستيل هوم للتجارة الإلكترونية". وجاءت هذه الزيادة بعد تسجيل واردات قياسية من الخام خلال الشهر الماضي، رغم تباطؤ إنتاج الصلب.


وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع في بنك "ويستباك"، إن مخزونات خام الحديد في الموانئ الصينية مرشحة لمزيد من الارتفاع، معتبرا أن ذلك، إلى جانب الواردات القياسية، يمثل "أخبارا سيئة لخام الحديد"


ومن المنتظر أن تتضح صورة أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الأسبوع الجاري، مع إعلان كبرى شركات تعدين خام الحديد عالميًا ومنها "بي إتش بي"، و"ريو تينتو"، و"فورتيسكيو" نتائج أدائها التشغيلي. 

