أخبار العالم

داعش يفجر مطعما صينيا في كابول ويقتل 7 أشخاص

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل 7 أشخاص بينهم مواطن صيني وإصابة 10 آخرين في انفجار وقع في مطعم "تشاينا لانزو بيف نودل" في كابول.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجير استهدف مطعمًا في كابول، يديره صينيون داخل فندق في العاصمة الأفغانية كابول، في منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

ووقع الانفجار قرب مطبخ المطعم الذي يرتاده مسلمون صينيون. مؤسسة إيطالية نقلت سبع جثث وإصابات إلى غرف العمليات.
 
وبحسب مسؤولين أفغان، أسفر الانفجار عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم مواطن صيني وستة أفغان، إضافة إلى إصابة آخرين بينهم طفل، فيما وقع الهجوم داخل مطعم نودلز يرتاده في الغالب مسلمون صينيون في حي شهرنو وسط العاصمة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن الانفجار وقع قرب مطبخ المطعم، مؤكداً فتح تحقيق لتحديد الملابسات.

في حين أفادت منظمة "إميرجنسي" الإيطالية باستقبال سبع جثث وإدخال 13 مصابًا إلى غرف العمليات، بالتزامن مع انتشار كثيف للشرطة والإسعاف وإغلاق مؤقت للطرق قبل إعادة فتحها.

الصين داعش أفغانستان كابول منظمة إميرجنسي الإيطالية

