الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة

أكدت وزارة الداخلية السورية جاهزيتها لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش في الحسكة وفق المعايير الدولية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

فيما سلط برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوءَ على نشر الجيش السوري قواته في منطقة الجزيرة، حيث ناقش البرنامج التحديات الأمنية في سوريا، وقف إطلاق النار بين قسد والجيش السوري في ظل مناوشات شرق الفرات، إلى مسار عملية السلام وإدارة قطاع غزة، وحتى تطورات الأزمة الإيرانية.

وقالت الإعلامية هاجر جلال، إنّ الأوضاع هدأت نسبيًا في سوريا بعد معارك طاحنة على جانبي نهر الفرات خلال اليومين الماضيين، حيث أعلن الجيش السوري أنه استكمل تأمين سد تشرين بريف حلب وكذلك تأمين ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربي وذلك تزامنًا مع بدء انسحاب قوات قسد من المنطقة.

وذكرت، أنّ ذلك يأتي بعد ساعات من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع قسد، والذي تشمل الاندماج الكامل لقوات قسد في الجيش ودخول مؤسسات الدولة إلى محافظات الشمال والشمال الشرقي.

وعرض البرنامج تقريرا حول الأزمة في سوريا، فبعد اتفاق يطوي صفحة المواجهة بين الحكومة السورية وقوات قسد، بدأ الجيش السوري صباح اليوم عملية الانتشار في منطقة الجزيرة وتأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربي بموجب الاتفاق مع قسد.

بنود الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية قسد تضمنت وقفًا فوريًا لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس، بالتوازي مع انسحاب كامل التشكيلات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية إلى منطقة شرق نهر الفرات.

كما شملت تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل فورًا، ودمج كل العناصر العسكرية والأمنية لقسد ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي.

بالإضافة إلى استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية، مع ضمان حقوق الأكراد ومكافحة الإرهاب بدعم دولي وإقليمي واسع.

فيما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع بأن سوريا تنتقل اليوم من حالة التقسيم إلى حالة الوحدة والتقدم والريادة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل فرصة للاستقرار الأمني ومكافحة تنظيم داعش.

في حين أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي، أن توقيع اتفاق الاندماج مع الدولة السورية جاء بهدف وقف نزيف الدم، موضحًا أن هذه الحرب فُرضت على قوات قسد، والانسحاب من دير الزور والرقة كان حقنًا للدماء ومنعًا لحرب أهلية.

فيما رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك بتوقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، واعتبر ذلك نقطة تحول للشراكة بدل الانقسام، ويمهد الطريق لحوار وتعاون نحو سوريا موحدة.

