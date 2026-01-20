قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي

أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي جنوبي الحسكة، بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.


 


الداخلية السورية تعلن جاهزيتها لاستلام السجون

و أطلقت الداخلية السورية مساء أمس الاثنين، بيان توضح فيه جاهزيتها لاستلام السجون المحتجزة فيها عناصر "داعش" في الحكسة.

وقالت الوزارة في البيان: "في ضوء التطورات الأخيرة وما رافقها من حديث إعلامي، أصدرت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية بيانا شديد اللهجة بشأن إدارة سجون عناصر تنظيم داعش في محافظة الحسكة".

وأضاف البيان أن أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي ومنع عودة الإرهاب يمثل "أولوية وطنية قصوى"، مؤكدا رفضه ما وصفه بـ"محاولات التضليل الإعلامي والتوظيف السياسي" لملف المعتقلين من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأعلنت الوزارة، "انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والقانونية" جاهزيتها الكاملة لاستلام إدارة وتأمين تلك السجون وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، "وبما يضمن منع أي خرق أمني أو محاولات فرار".

ولفت البيان إلى استعداد الوزارة للتنسيق المباشر مع الجانب الأمريكي "في إطار الجهود المشتركة لمنع عودة الإرهاب وضمان أمن المنطقة واستقرارها".

وحمّلت وزارة الداخلية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) "المسؤولية الكاملة عن أي حالات هروب أو إطلاق سراح لعناصر التنظيم من السجون الواقعة تحت سيطرتها"، مع إشارة خاصة إلى ما جرى في سجن الشدادي.

واعتبرت الوزارة أن مثل هذه الحوادث تشكل "خرقا أمنيا خطيرا يهدد الأمن السوري والإقليمي والدولي".

وكشف البيان عن أن الوزارة "أتمت تجهيز قوة خاصة مشتركة من إدارة المهام الخاصة وإدارة السجون"، مهمتها استلام وتأمين محيط السجن وإدارته الداخلية، وضمان تطبيق أعلى معايير الحراسة والاحتجاز.

ورفضت الوزارة "بشكل قاطع" ما وصفته بمحاولات قسد استخدام ملف معتقلي داعش "كورقة ابتزاز سياسي وأمني ضد الدولة السورية"، مؤكدة أن هذه المحاولات "مكشوفة ولا تخدم سوى إعادة إنتاج الفوضى وتهديد أمن المدنيين".

وخلص البيان إلى التأكيد على أن "استعادة مؤسسات الدولة الشرعية وبسط سيادة القانون هما الضمانة الوحيدة والدائمة للأمن والاستقرار"، معتبرا أن "الدولة السورية شريك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع عودته تحت أي ذريعة كانت".

