محمود الزنفلي: ممكن أفطر عشان ماتش مهم خلال رمضان

قال محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، إن الدورات الرمضانية هي أهم معالم شهر رمضان المبارك، وهي من أخرجت آلاف من اللاعبين والنجوم في الكرة المصرية عبر التاريخ، مشددًا: افتقدت اللعب فيها، فهي كانت شيء أساسي في رمضان قبل وبعد الفطار، خماسي أو ملعب كبير، كانت ذكريات جميلة مقدرش أنساها.

وتابع "الزنفلي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لا أحب لعب المباريات في رمضان، لإنها تضيع صلاتي العشاء والتراويح، رمضان شهر عبادة ولا يأت سوى مرة واحدة في السنة.

وأضاف: الأمور في رمضان تكون صعبة للاعبي الكرة، هناك لاعبين يقومون بتقليل الأكل بسبب قلة الوقت بين المغرب والمباريات وهذا يمكن أن يؤثر عليهم ويسبب ضغطًا كبيرًا، لكني كحارس مرمى لا أشعر بذلك مثل اللاعبين، لإني معتاد على تناول أكل خفيف يوم المباراة، كي أكون أكثر نشاطًا، لكن هناك لاعبين تتأثر بذلك.

وواصل: ليس لدى مانع في اتخاذ رخصة الإفطار في رمضان إذا كانت المباراة مهمة ومصيرية وفي بطولة كبيرة، وقتها أنا أكون على سفر وفي بلد آخرى وربنا منحني رخصة للإفطار فلماذا لا أفعل ذلك؟، هناك لاعبين سترفض ذلك، كل شخص في هذه الحالة سيكون حر في اتخاذ القرار الذي يريده بحيث لا يؤثر عليه.

وأنهى محمود الزنفلي حديثه: حاليًا ليس هناك تأثير كبير على اللاعبين في لعب المباريات في رمضان، الجميع أصبح يتدرب في نفس مواعيد المباريات، وهناك أندية تضع نظامًا غذائيًا مناسبًا للحفاظ على اللاعبين، الجميع أصبح معتاد على اللعب بعد الفطار.