صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
محمود الزنفلي: ممكن أفطر عشان ماتش مهم خلال رمضان

قال محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، إن الدورات الرمضانية هي أهم معالم شهر رمضان المبارك، وهي من أخرجت آلاف من اللاعبين والنجوم في الكرة المصرية عبر التاريخ، مشددًا: افتقدت اللعب فيها، فهي كانت شيء أساسي في رمضان قبل وبعد الفطار، خماسي أو ملعب كبير، كانت ذكريات جميلة مقدرش أنساها.

وتابع "الزنفلي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لا أحب لعب المباريات في رمضان، لإنها تضيع صلاتي العشاء والتراويح، رمضان شهر عبادة ولا يأت سوى مرة واحدة في السنة.

وأضاف: الأمور في رمضان تكون صعبة للاعبي الكرة، هناك لاعبين يقومون بتقليل الأكل بسبب قلة الوقت بين المغرب والمباريات وهذا يمكن أن يؤثر عليهم ويسبب ضغطًا كبيرًا، لكني كحارس مرمى لا أشعر بذلك مثل اللاعبين، لإني معتاد على تناول أكل خفيف يوم المباراة، كي أكون أكثر نشاطًا، لكن هناك لاعبين تتأثر بذلك.

وواصل: ليس لدى مانع في اتخاذ رخصة الإفطار في رمضان إذا كانت المباراة مهمة ومصيرية وفي بطولة كبيرة، وقتها أنا أكون على سفر وفي بلد آخرى وربنا منحني رخصة للإفطار فلماذا لا أفعل ذلك؟، هناك لاعبين سترفض ذلك، كل شخص في هذه الحالة سيكون حر في اتخاذ القرار الذي يريده بحيث لا يؤثر عليه.

وأنهى محمود الزنفلي حديثه: حاليًا ليس هناك تأثير كبير على اللاعبين في لعب المباريات في رمضان، الجميع أصبح يتدرب في نفس مواعيد المباريات، وهناك أندية تضع نظامًا غذائيًا مناسبًا للحفاظ على اللاعبين، الجميع أصبح معتاد على اللعب بعد الفطار.

