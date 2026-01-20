قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي

تعرض البث الفضائي للتلفزيون الرسمي الإيراني لعملية اختراق، وبث قراصنة مقطع فيديو لرسائل مؤيدة لولي العهد المنفي رضا بهلوي وموجهة ضد قوات الأمن.


 

وأظهرت لقطات انتشرت على الإنترنت، اختراق البث الرسمي لبث فيديو يدعم رضا بهلوي (ولي العهد السابق المنفي)، ويحث قوات الأمن على عدم توجيه الأسلحة نحو الشعب.

ووفقا للقطات المتداولة، تم بث المواد المُخترقة مساء يوم الأحد عبر قنوات متعددة تابعة لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB)، وهي هيئة البث الحكومية.

واشتمل الفيديو على مقطعين لولي العهد المنفي رضا بهلوي، تلتهما لقطات لقوات الأمن وأفراد يرتدون ما يبدو أنه الزي الرسمي للشرطة الإيرانية.

وادعى الفيديو، دون تقديم أدلة مرئية واضحة، أن بعض أفراد الأمن "وضعوا أسلحتهم وأقسموا بالولاء للشعب".

ولم تصدر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية (IRIB) أي بيان رسمي بشأن حادثة الاختراق أو محتوى الفيديو في الوقت الحالي.

ويُعد هذا الحادث أحدث اختراق إعلامي منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة النطاق في البلاد.

