قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي

تعرض البث الفضائي للتلفزيون الرسمي الإيراني لعملية اختراق، وبث قراصنة مقطع فيديو لرسائل مؤيدة لولي العهد المنفي رضا بهلوي وموجهة ضد قوات الأمن.





وأظهرت لقطات انتشرت على الإنترنت، اختراق البث الرسمي لبث فيديو يدعم رضا بهلوي (ولي العهد السابق المنفي)، ويحث قوات الأمن على عدم توجيه الأسلحة نحو الشعب.

ووفقا للقطات المتداولة، تم بث المواد المُخترقة مساء يوم الأحد عبر قنوات متعددة تابعة لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB)، وهي هيئة البث الحكومية.

واشتمل الفيديو على مقطعين لولي العهد المنفي رضا بهلوي، تلتهما لقطات لقوات الأمن وأفراد يرتدون ما يبدو أنه الزي الرسمي للشرطة الإيرانية.

وادعى الفيديو، دون تقديم أدلة مرئية واضحة، أن بعض أفراد الأمن "وضعوا أسلحتهم وأقسموا بالولاء للشعب".

ولم تصدر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية (IRIB) أي بيان رسمي بشأن حادثة الاختراق أو محتوى الفيديو في الوقت الحالي.

ويُعد هذا الحادث أحدث اختراق إعلامي منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة النطاق في البلاد.