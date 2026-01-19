سنة لا مثيل لها.. رسالة مفاجئة من نتنياهو إلى ترامب

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة مرور عام على عودته إلى البيت الأبيض وتوليه حكم الولايات المتحدة.

نتنياهو يهنئ ترامب

وقال نتنياهو "نهنئ الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية على السنة الأولى الرائعة من ولايته الثانية - سنة لا مثيل لها.

انضمام نتنياهو لمجلس السلام في غزة

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه دعوةً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي تقوده الولايات المتحدة.

ووفقًا للمسؤول، فقد وُجّهت الدعوة إلى نتنياهو أو إلى ممثل إسرائيلي آخر نيابةً عنه. وأضاف المسؤول أن إسرائيل لم تردّ رسميًا بعد على طلب الانضمام كعضو مؤسس.