لابيد يهاجم نتنياهو: ترامب فرض لجنة غزة عليك بمشاركة إسطنبول والدوحة

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية ، يائير لابيد، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة نقاش في الكنيست، على خلفية تشكيل "المجلس التنفيذي لغزة" ضمن إطار "مجلس السلام" الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً.



واتهم لابيد نتنياهو بالتسليم بضم تركيا وقطر إلى اللجنة التنفيذية، قائلاً: "ترامب أعلن تشكيل لجنة غزة على رؤوسنا. لقد دُعيت إسطنبول والدوحة، وهما شريكتا حماس الأيديولوجيتان، لإدارة غزة".



وأضاف لابيد أن نتنياهو يحاول "التعتيم" على طبيعة الترتيبات الجديدة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية ستكون الجهة الأكثر نفوذاً داخل اللجنة، في سياق ما تسميه واشنطن "حكومة تكنوقراط" فلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب.