يائير جولان: بسبب نتنياهو ستدخل الدول راعية حماس إلى غزة

شن رئيس الحزب الديمقراطي في إسرائيل، يائير جولان، هجوماً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع حزبه،مشيرا إلى أن "نتنياهو رفض طوال فترة الحرب تقديم أي خطة سياسية.

وأضاف جولان، قائلا: لقد أرسل نتنياهو مقاتلينا إلى أتون الحرب دون أي خطوة من شأنها تحويل الإنجازات العسكرية الهائلة إلى نصر".

وتابع: "بسبب فشل حكومة نتنياهو، ستعود الدول التي استضافت ودعمت ومولت حماس إلى غزة، وستتدفق الأموال التي مولت هجوم 7 أكتوبر مجدداً إلى القطاع، مباشرةً إلى أيدي حماس".

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها ، اليوم ، الاثنين مقالا يتحدث مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشكيل الهيئة الإدارية الخاصة بغزة المكلفة بتنفيذ المرحلة الثانية بمن فيها خطة النقاط العشرين و الانتقال من وقف هش لإطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، والشروع في إعادة الإعمار.

تضم الهيئة شخصيات مقربة من ترامب مثل ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، وماركو روبيو، وهو ما يعطيها ثقلًا دوليًا في مواجهة نتنياهو وشركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذين يعارضون أي مسار دبلوماسي ويتطلعون لاستئناف ، حيث أشارت الافتتاحية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بالقوة رغما عن أنف نتنياهو والعراقيل الإسرائيلية.



ومع ذلك، سارعت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى الإعلان أن تشكيل الهيئة تم من دون تنسيق معها ويتعارض مع سياستها. وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهدم في غزة مستمر منذ وقف إطلاق النار، مشيدًا بالجيش على تدمير أكثر من 2500 مبنى حسب تحليل صور الأقمار الصناعية.