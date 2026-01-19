بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الاثنين/ ، دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، أن روسيا تدرس جميع تفاصيل مقترح مجلس السلام في غزة وتأمل في التواصل مع الولايات المتحدة لتوضيح الجوانب كافة .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).



وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم /الجمعة/ الماضي أسماء أعضاء مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، والذي يُشرف على إعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى رئيس لجنة تكنوقراط مُخصصة لإدارة الشؤون اليومية للقطاع الذي دمرته الحرب.



ويضم "المجلس التنفيذي التأسيسي" للجنة السلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ..فيما أعلن البيت الأبيض أن الدكتور علي شعث، وهو فلسطيني من غزة شغل سابقاً عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، سيرأس اللجنة التي ستركز على "إعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة، مع وضع الأسس لحكم مستدام طويل.