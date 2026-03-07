قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستقبل الأنبا إغناطيوس ويؤكد تعزيز قيم المحبة والوحدة الوطنية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، في لقاء يعكس روح المودة والتآخي بين أبناء المحافظة ويؤكد عمق التلاحم الوطني.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، رحب محافظ الغربية بنيافة الأنبا إغناطيوس، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تجسد روح التعاون والعمل المشترك لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

 

تحسين خدمات 

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا إغناطيوس عن تهانيه للواء دكتور علاء عبدالمعطي بتوليه مهام منصبه محافظًا للغربية، مشيدًا بما يقدمه من جهود لتعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن ويحفظ مصر وشعبها.

اخبار محافظة الغربية تحسبن خدمات الانبا اغناطيوس الأقباط تهنئة شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

اعتماد الأحوزة العمرانية لـ9 عزب بالمحلة وقطور وبسيون وطنطا وكفر الزيات والسنطة

خلال الافتتاح

وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملعب بيبسي ستارز بمركز التنمية الشبابية

جانب من الحملة

محافظ القليوبية: التصدي الفوري بحزم لمخالفات البناء في مراكز المحافظة

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد