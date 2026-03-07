محافظ الغربية يستقبل الأنبا إغناطيوس ويؤكد تعزيز قيم المحبة والوحدة الوطنية

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، في لقاء يعكس روح المودة والتآخي بين أبناء المحافظة ويؤكد عمق التلاحم الوطني.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، رحب محافظ الغربية بنيافة الأنبا إغناطيوس، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تجسد روح التعاون والعمل المشترك لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

تحسين خدمات

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا إغناطيوس عن تهانيه للواء دكتور علاء عبدالمعطي بتوليه مهام منصبه محافظًا للغربية، مشيدًا بما يقدمه من جهود لتعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن ويحفظ مصر وشعبها.