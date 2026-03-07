رحمة أحمد: مصطفى غريب وحاتم صلاح إخواتي.. بيقفوا جنبي ويضحكوني “أعز الناس”

كشفت الفنانة رحمة أحمد، عن علاقاتها الوثيقة بأصدقائها المقربين، مؤكدة أن مصطفى غريب وحاتم صلاح يعتبران من أعز الأشخاص على قلبها.

وقالت رحمة أحمد، خلال لقاءها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "مصطفى غريب وحاتم أصحابي وببعت لهم نفس الرسالة، وأكتر واحد بيفدني ممكن يكون مصطفى غريب، لأنه بيتحرك بسرعة وينجز كل الأمور، مصطفى حبيبي وهو شخص خطير وبيضحك أوي".

وأضافت رحمة احمد عن طبيعة كل فنان،: "الاتنين أخواتي، مصطفى غريب هيبر وسريع، وحاتم صلاح براحته وهادي، لكن ببعت نفس الرسالة ليهم الاتنين، وبحبهم جدًا، وهما أخواتي وبيقفوا جنبي، وبيضحكوني أووي"، وعبرت عن شعورها بالراحة التامة في التعامل معهم، مؤكدة أن الصداقة والدعم المتبادل يشكلان جزءًا مهمًا من حياتها اليومية، قائلة: "ببعتلهم نفس الرسالة.. وغريب سريع وحاتم هادي كده".