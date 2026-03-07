قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
محافظات

تعرف على أسعار الدواجن في أسواق الوادي الجديد

دوا جن ارشيفيه
دوا جن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق الدواجن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 7 مارس 2026، حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات مناسبة من الدواجن ومنتجاتها داخل المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بمراكز المحافظة، الأمر الذي ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب واستقرار حركة البيع والشراء.

وأوضح عدد من تجار الدواجن أن السوق يشهد حالة من الانتظام خلال الفترة الحالية دون تسجيل ارتفاعات ملحوظة، مشيرين إلى أن انتظام الإنتاج بالمزارع المحلية وتوافر الأعلاف أسهما في استقرار الأسعار داخل الأسواق، خاصة مع زيادة الإقبال على الدواجن باعتبارها من البدائل الاقتصادية المناسبة .

وسجلت أسعار البط البلدي نحو 160 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر الرومي نحو 260 جنيهًا للكيلوجرام، في حين وصل سعر الحمام البلدي إلى نحو 190 جنيهًا للجوز داخل الأسواق المحلية بالمحافظة.

كما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء ما بين 90 و110 جنيهات للكيلوجرام، بينما سجلت الفراخ الساسو نحو 90 جنيهًا للكيلو، في حين بلغت أسعار الفراخ البلدي نحو 145 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توافر المعروض بالمحال التجارية بمختلف المراكز.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، استقرت كرتونة البيض البلدي عند نحو 170 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 150 جنيهًا، في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا، مع استمرار توافر الكميات المطروحة داخل الأسواق ومنافذ البيع.

ويُعد قطاع الثروة الداجنة من القطاعات الحيوية بمحافظة الوادي الجديد، حيث شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مستفيدًا من طبيعة البيئة الصحراوية النظيفة واتساع الرقعة الزراعية، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد المزارع وتحسين جودة الإنتاج المحلي.

كما أسهمت جهود الدولة في دعم هذا القطاع من خلال تقديم الخدمات البيطرية والتوعية المستمرة للمربين، إلى جانب توفير برامج التحصين الدورية للحد من الأمراض الوبائية، فضلًا عن دعم صغار المربين وتشجيع إقامة مشروعات إنتاج الدواجن داخل القرى والمناطق الريفية.

وتواصل الجهات المعنية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع الدواجن للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، بما يضمن وصول منتجات آمنة للمواطنين، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج المحلي واستقرار منظومة التربية والتغذية داخل المزارع.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن

