رئيس فنلندا يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

تلقى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب دعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "هلسنغن سانومات" الفنلندية.

وكتبت الصحيفة: "تلقى رئيس الجمهورية ألكسندر ستوب دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن تشكيل "مجلس السلام" لغزة، ووعد بالكشف قريبا عن قائمة أعضائه.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.

وفي منتصف نوفمبر 2025، صادق مجلس الأمن الدولي على قرار أميركي يدعم خطة ترامب الشاملة لتسوية الأوضاع في قطاع غزة، وصوت لصالحة 13 عضور من أصل 15 في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وتقترح الخطة الأمريكية إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا قسريا لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يفترض نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.