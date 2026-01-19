وفاة رضيعين وإصابة 53 آخرين جراء تسرب مادة كيميائية في روضة أطفال بالقدس

أعلنت السلطات في القدس وفاة رضيعين نتيجة الاختناق في حادث غريب وقع في مجمع روضة أطفال غير مرخص، وأسفر الحادث عن إصابة 53 رضيعًا وطفلًا آخرين، بعد تسرب مادة كيميائية يُرجح أنها انبعثت من جهاز تدفئة داخل الروضة، وأكدت فرق الإطفاء والإنقاذ استبعاد وجود مواد خطرة في المكان.

كما ألقت الشرطة القبض على ثلاث من القائمات على رعاية الأطفال في مجمع روضة أطفال غير مرخص في حي روميما بالقدس، حيث توفي رضيعان وأصيب 53 آخرون.

وصرح مجلس رعاية الطفل في إسرائيل ردًا على الحادثة: “نشعر بصدمة بالغة لوفاة الطفلين في روضة الأطفال بالقدس، يجب على الشرطة ووزارة التربية والتعليم التحقيق فورًا ليس فقط في الإهمال الجسيم، بل أيضًا في مسألة ترخيص تشغيل الروضة. إن تشغيل مراكز رعاية الطفولة المبكرة دون ترخيص أو إشراف أو معايير إلزامية يُعد بمثابة حكم بالسجن المؤبد.”