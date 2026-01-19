تسرب مادة سامة في روضة بالقدس وإصابات حرجة بين الأطـ.فال

شهدت مدينة القدس حادثة غير اعتيادية بعد الاشتباه بتسرب مادة سامة داخل روضة أطفال في حي روميما، ما أسفر عن إصابة عدد من الأطفال، وأفادت الطواقم الطبية بأن طفلين رضيعين يبلغان أربعة أشهر خضعا لعمليات إنعاش قلبي رئوي، فيما جرى إخلاء 12 طفلاً آخرين لتلقي العلاج.



وقالت متحدثة باسم منظمة “يونايتد هاتزالا” في إسرائيل إن فرق الإسعاف وصلت إلى شقة في الحي إثر بلاغ عن فقدان طفل يبلغ ستة أشهر وعيه، قبل أن تتسع العملية لتشمل روضة أطفال مجاورة.



وأعلنت شرطة القدس أنها تلقت بلاغاً يُشتبه في أنه ناجم عن استخدام مواد كيميائية داخل المبنى، مشيرة إلى إجلاء الأطفال وإغلاق المنطقة بالتعاون مع وحدات الإطفاء. ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنّب الاقتراب من الموقع وترك الطرق مفتوحة أمام طواقم الطوارئ والإنقاذ.