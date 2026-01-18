عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية

كشف الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الوطنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، سيناريوهات بدء المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مطالبا المجتمع الدولي بمراقبة إسرائيل.

وقال الدكتور صلاح عبد العاطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، إننا نريد أن يتم ضمان الالتزام بكل ما جرى في خطة ترامب، من انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وفتح المعابر، وإعادة الإعمار، وتثبيت وقف إطلاق النار، والالتزام بالإنسانية التي عرقلتها إسرائيل في المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن الوسطاء ولجنة التكنوقراط أمامهم تحديات ضخمة مرتبطة بالعراقيل الإسرائيلية، مؤكدا أن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات، حيث تم إدخال أقل من 40% من احتياجات الفلسطينين في غزة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية، ويجب أن يكون هناك جهدا دوليا؛ من أجل الزامها بالمرحلة الثانية.