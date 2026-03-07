برشلونة يسعى للإبتعاد بصدارة الدوري الإسباني علي حساب أتلتيك بلباو

يخوض فريق برشلونة مواجهة مرتقبة مع نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم السبت في العاشرة مساء علي ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويسعى برشلونة بقيادة هانز فليك المدير الفني لتحقيق الفوز مساء اليوم والابتعاد بصدارة جدول الترتيب فيما يتطلع أتلتيك بلباو بقيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لإعطاء دفعة معنوية للاعبيه وتعديل موقعه في جدول الترتيب.

وحرص فليك علي التأكيد علي لاعبيه بضرورة التركيز في لقاء اليوم وطي صفحة صدارة الدوري مبكرا قبل صدامه مع نيوكاسل في الدور ثمن النهائي من بطولة أبطال أوروبا مساء الثلاثاء المقبل.

ويتربع الفريق الكتالوني صدارة جدول الترتيب برصيد 64 فيما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.