وزير البترول يستعرض أسعار الوقود والغاز بعد ارتفاعها نتيجة للعمليات العسكرية
دوي انفجارات| جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.. استهداف لكل ما هو مدني
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برشلونة يسعى للإبتعاد بصدارة الدوري الإسباني علي حساب أتلتيك بلباو

يخوض فريق برشلونة مواجهة مرتقبة  مع نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم السبت في العاشرة مساء علي ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز. 

ويسعى برشلونة بقيادة هانز فليك المدير الفني لتحقيق الفوز مساء اليوم والابتعاد بصدارة جدول الترتيب فيما يتطلع أتلتيك بلباو بقيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لإعطاء دفعة معنوية للاعبيه وتعديل موقعه في جدول الترتيب.

وحرص فليك علي التأكيد علي لاعبيه بضرورة التركيز في لقاء اليوم وطي صفحة صدارة الدوري مبكرا قبل صدامه مع نيوكاسل في الدور ثمن النهائي من بطولة أبطال أوروبا  مساء الثلاثاء المقبل.

ويتربع الفريق الكتالوني صدارة جدول الترتيب برصيد 64 فيما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

