وزير البترول يستعرض أسعار الوقود والغاز بعد ارتفاعها نتيجة للعمليات العسكرية
دوي انفجارات| جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.. استهداف لكل ما هو مدني
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يفحص ركبة كريم فؤاد لتحديد مدة غيابه

كريم فؤاد
كريم فؤاد
محمد سمير

يخضع لاعب الأهلي كريم فؤاد لفحص طبي جديد اليوم السبت، من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان كريم فؤاد قد غادر المباراة بعد مرور 9 دقائق فقط من بدايتها، عقب تعرضه لإصابة في الركبة، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله مبكرًا خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس.

وكان من المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي والأشعة أمس الجمعة، إلا أن وجود تورم في الركبة حال دون إجراء الفحوصات، ليتم تأجيلها إلى اليوم بعد تحسن الحالة وزوال التورم نسبيًا.

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل الإصابة

من جانبه، أوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كريم فؤاد اشتكى من آلام في الركبة أثناء مشاركته في الشوط الأول من المباراة، مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات دقيقة لتحديد طبيعة الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي نتيجة الفحوصات الطبية لتحديد مدة غياب اللاعب وإمكانية لحاقه بالمباريات المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المواجهات المهمة خلال الفترة القادمة

