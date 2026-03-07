محمود الزنفلي: بحب الطبخ من صغري.. وأعشق التمر باللبن في رمضان

قال محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، إنه يحب الطبخ جدًا ويعشق دخول المطبخ وذلك منذ صغره، مؤكدًا أنه يساعد زوجته في حالة تواجده بالمنزل، وأنه يقوم بعمل الفطار لأسرته في حالة عدم وجود تدريب قبل الفطار أو مرض زوجته.

وتابع "الزنفلي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بحب أعمل المكرونة بكل أنواعها والفراخ واللحمة والطواجن وصواني البطاطس والبيض الأومليت، بحب الأكل جدًا وبعرف أطبخ كويس، لكن الكورة هي أكل عيشي وشغلي ومينفعش أقصر فيها.

وأضاف: التدريب بيكون في ميعاد المباراة، التدريب قبل الفطار بيكون متعب جدًا، لإنك على مدار ساعات الصيام بتفقد كل السوائل الموجودة في جسمك وبيحصل ضعف في العضلات، وبالتالي التدريب قبل الفطار بيأثر جدًا على اللاعب، ممكن قبل الفطار تتدرب داخل الجيم، تشتغل على تقوية العضلات وتعويض ما فقده الجسم من سوائل، لكن التدريب بعد الفطار أفضل، الجسم دخله أكل وبقى فيه طاقة يتدرب بكل قوة.

وواصل: محشي الباذنجان والبط واللحمة والفراخ والرقاق والجلاش باللحمة المفرومة هي الأكلات المرتبطة بالنسبة لي بشهر رمضان المبارك، وفي المقابل لا أحب الحلويات.

واختتم محمود الزنفلي حديثه: الحلويات بالنسبة لي قطعة جاتوه كل فترة، لكن البسبوسة والكنافة والقطايف ممنوعين، وبحب أكل تمر باللبن والمكسرات علطول في شهر رمضان.