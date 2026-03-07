قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
محمود الزنفلي: بحب الطبخ من صغري.. وأعشق التمر باللبن في رمضان

محمود الزنفلي
محمود الزنفلي

قال محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، إنه يحب الطبخ جدًا ويعشق دخول المطبخ وذلك منذ صغره، مؤكدًا أنه يساعد زوجته في حالة تواجده بالمنزل، وأنه يقوم بعمل الفطار لأسرته في حالة عدم وجود تدريب قبل الفطار أو مرض زوجته.

وتابع "الزنفلي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بحب أعمل المكرونة بكل أنواعها والفراخ واللحمة والطواجن وصواني البطاطس والبيض الأومليت، بحب الأكل جدًا وبعرف أطبخ كويس، لكن الكورة هي أكل عيشي وشغلي ومينفعش أقصر فيها.

وأضاف: التدريب بيكون في ميعاد المباراة، التدريب قبل الفطار بيكون متعب جدًا، لإنك على مدار ساعات الصيام بتفقد كل السوائل الموجودة في جسمك وبيحصل ضعف في العضلات، وبالتالي التدريب قبل الفطار بيأثر جدًا على اللاعب، ممكن قبل الفطار تتدرب داخل الجيم، تشتغل على تقوية العضلات وتعويض ما فقده الجسم من سوائل، لكن التدريب بعد الفطار أفضل، الجسم دخله أكل وبقى فيه طاقة يتدرب بكل قوة.

وواصل: محشي الباذنجان والبط واللحمة والفراخ والرقاق والجلاش باللحمة المفرومة هي الأكلات المرتبطة بالنسبة لي بشهر رمضان المبارك، وفي المقابل لا أحب الحلويات.

واختتم محمود الزنفلي حديثه: الحلويات بالنسبة لي قطعة جاتوه كل فترة، لكن البسبوسة والكنافة والقطايف ممنوعين، وبحب أكل تمر باللبن والمكسرات علطول في شهر رمضان.

