سلوت: تسجيل صلاح المستمر يمنح المهاجمين الثقة ويخفف الضغط

أكد أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أهمية استمرار النجم المصري محمد صلاح في هز الشباك، مشددًا على أن التهديف المتواصل يمنح المهاجمين الثقة ويخفف الضغط النفسي عليهم أثناء المباريات.

وجاءت تصريحات سلوت بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون واندررز بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سلوت لشبكة BBC Sport: "سيطرنا على الكرة طوال المباراة، لكن ولفرهامبتون سجل من فرصة واحدة فقط، وهو أمر محبط للغاية ومماثل لما حدث في مباراة الدوري السابقة".

وأضاف: "أندي روبرتسون قدم أداءً رائعًا، ومن الواضح أن جميع اللاعبين يتطلعون للمشاركة في كل مباراة، وهذا أمر غير ممكن دائمًا".

وتطرق المدرب الهولندي إلى مستوى اللاعب الشاب ريو نجوموا، مؤكدًا: "أن يكون لاعب يبلغ 17 عامًا قادرًا على التأثير في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يظهر جودة اللاعب وإمكانياته العالية".

وعن تسجيل صلاح في مباراتين متتاليتين، أوضح سلوت: "من المهم أن يسجل المهاجمون، لأن فترة طويلة دون أهداف تزيد من الضغط عليهم وتجعلهم يحاولون القيام بأشياء مختلفة. كلما سجل المهاجم أهدافًا، قل الضغط عليه، لذلك من الضروري أن يسجل أو يساهم في بناء الهجمات التي تؤدي إلى هدف".