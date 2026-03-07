قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول يستعرض أسعار الوقود والغاز بعد ارتفاعها نتيجة للعمليات العسكرية
دوي انفجارات| جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.. استهداف لكل ما هو مدني
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سلوت: تسجيل صلاح المستمر يمنح المهاجمين الثقة ويخفف الضغط

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أكد أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول،  أهمية استمرار النجم المصري محمد صلاح في هز الشباك، مشددًا على أن التهديف المتواصل يمنح المهاجمين الثقة ويخفف الضغط النفسي عليهم أثناء المباريات.

وجاءت تصريحات سلوت بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون واندررز بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سلوت لشبكة BBC Sport: "سيطرنا على الكرة طوال المباراة، لكن ولفرهامبتون سجل من فرصة واحدة فقط، وهو أمر محبط للغاية ومماثل لما حدث في مباراة الدوري السابقة".

وأضاف: "أندي روبرتسون قدم أداءً رائعًا، ومن الواضح أن جميع اللاعبين يتطلعون للمشاركة في كل مباراة، وهذا أمر غير ممكن دائمًا".

وتطرق المدرب الهولندي إلى مستوى اللاعب الشاب ريو نجوموا، مؤكدًا: "أن يكون لاعب يبلغ 17 عامًا قادرًا على التأثير في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يظهر جودة اللاعب وإمكانياته العالية".

وعن تسجيل صلاح في مباراتين متتاليتين، أوضح سلوت: "من المهم أن يسجل المهاجمون، لأن فترة طويلة دون أهداف تزيد من الضغط عليهم وتجعلهم يحاولون القيام بأشياء مختلفة. كلما سجل المهاجم أهدافًا، قل الضغط عليه، لذلك من الضروري أن يسجل أو يساهم في بناء الهجمات التي تؤدي إلى هدف".

أرني سلوت محمد صلاح صلاح ليفربول سلوت

