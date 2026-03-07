الزنفلي: رمضان شهر البركات والرحمات.. والآكلات الدسمة ممنوعة بسبب الكرة

أكد محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، أن رمضان هو شهر الرحمة والبركات، وهو شهر التجمعات، حيث تتجمع العائلة من أجل قضاء أوقات جميلة بالإفطار ثم قراءة القرآن الكريم وأداء صلاة التراويح، مشددًا على أن يعشق روحانيات الشهر الكريم وأجواءه التي يفتقدها في الأيام العادية.

وتابع "الزنفلي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: التدريب في النادي حسب ظروف المباريات، أوقات نتدرب قبل الفطار وأوقات آخرى بعد الفطار، وبالنسبة للأكل، فلو التدريب بعد الفطار، بفطر على تمر ولبن بعدها أصلي المغرب وبعدها أتناول طعام خفيف ثم أذهب إلى التدريب،. عندما أعود أكل ما أريد.

وأضاف: الأكل في رمضان بيبقى متقطع، وأنا بحب رمضان عشان هو فرصة ذهبية للنزول في الوزن، لإن الصيام بيفوق الجسم وبيطرد السموم منه، الأجواء في رمضان جميلة جدًا وربنا يتقبل من الجميع.

وأنهى محمود الزنفلي حديثه: عندي في البيت منشفها عليهم خالص في رمضان، ممنوع عمل أي آكلات دسمة زي المحاشي والطواجن والبط والحاجات دي، إحنا من أصول فلاحين من محافظة الشرقية أهل الكرم وأصل الأكل، لكن المحافظة على الوزن مهمة لإنه شغلي وأكل عيشي، بقولها قبل المباريات مستحيل أتناول أكل عادي، الأكل يكون كله أكل خفيف ويعطيني طاقة، ويوم المباراة أعملي اللي أنتي عايزاه أخلص المباراة وأجي أكل.