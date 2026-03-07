محمود الزنفلي: وقف القيد عطل انتقالي للزمالك.. والانضمام للأهلي الخطوة الأهم في مسيرتي

أكد محمود الزنفلي، حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، أن تواجده في النادي الأهلي أحدث فارقًا كبيرًا في مسيرته الكروية حتى ولو كان لفترة قصيرة، مشددًا على أن النادي الأهلي اسم كبير وله تاريخ عظيم والانتماء له شرف وإضافة لأي لاعب تمنحه مكانة أفضل في المجال، سواء شارك أم لم يشارك.

وقال "الزنفلي"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “قصة الرحيل من النادي الأهلي لم يكن طلبا مني، لكنه كان ردًا على موقف معين حدث، وفي كل الأحوال ربنا قدر لي الرحيل في هذا التوقيت، وأنا الحمد لله مؤمن بقضاء الله وقدره”.

وأضاف: “كولر لم يظلم أحدًا من لاعبي الأهلي، لا يوجد مدرب يظلم لاعبًا، هذه وجهة نظري، اللاعب هو من يظلم نفسه بقلة تركيزه وبتقصيره في التدريب وبعدم جديته، كل المدربين يريدون اللعب بأفضل لاعبين من أجل تحقيق الانتصارات، لا يوجد مدرب سيستبعد لاعبًا سيفيده وينجحه، الجميع يريد النجاح من أجل استكمال مشواره في النادي وإلا سيرحل فورًا”.

وواصل: “كرة القدم شغلي وأكل عيشي، وأنا في الداخلية وقعت للزمالك لكن وقف القيد عطل الصفقة، بعدها حصل موضوع انتقال محمد أبو جبل من البنك الأهلي إلى الأهلي، فمسئولو نادي البنك الأهلي طلبوا عودتي للنادي، لم أتأخر وقررت العودة سريعًا لأن المسئولين هناك في قمة الاحترام، وعندما توقف موضوع انتقال أبو جبل إلى الأهلي، توقفت عودتي إلى البنك الأهلي ولم يتم التعاقد، بعدها ربنا كرمني بعرض الأهلي”.

واختتم محمود الزنفلي حديثه قائلا: “عندما جاءني عرض النادي الأهلي كنت أسعد إنسان، الأهلي أحسن نادٍ في مصر وأفريقيا”.