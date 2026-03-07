قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتعافون بمراكز صندوق مكافحة الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل مبادرة 100 منزل أهلاوي في محافظات مصر

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

لبي عدد من الوزراء ونجوم الكرة السابقين والحاليين دعوة الاهلي لحضور حفل إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية ، وشهد الحفل وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي  التنموي، وعدد من رموز الكرة والرياضة المصرية، حسن شحاتة وعلي أبو جريشة ومحمد رشوان أسطورة الجودو.


وقال محمود الخطيب رئيس النادي أن إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية يمثل حلمًا طال انتظاره، مشيرًا إلى أن الهدف منها توسيع الدور المجتمعي للنادي وخدمة مختلف فئات المجتمع.


وأضاف أن توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم العمل الخيري والمبادرات الإنسانية، مثل القوافل الطبية ورعاية القادرين باختلاف، يحفّز الجميع، سواء أفرادًا أو مؤسسات، على المساهمة في خدمة المجتمع ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجًا.


وأوضح أن فكرة إنشاء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية تعود إلى عام 2017 خلال حملته الانتخابية، حيث كانت هناك رؤية لتعزيز الدور الاجتماعي للنادي، قبل أن تتحول الفكرة لاحقًا إلى مؤسسة متكاملة تعمل في مجالات متعددة لخدمة المجتمع.


وشدد الخطيب أن النادي الأهلي اعتاد عدم الإعلان عن مشروعاته إلا بعد اكتمالها، لافتًا إلى أن شعار المؤسسة «الأهلي للجميع» يعكس فلسفة العمل التي تقوم على خدمة جميع فئات المجتمع دون تمييز.


وتحدث رئيس الأهلي عن بعض النماذج الداعمة للمؤسسة، من بينها الحاج عبد الوهاب توفيق الذي تبرع بقطعة أرض في محافظة الشرقية لصالح المؤسسة، موضحًا أنه عقب عرض الأمر على مجلس الإدارة ومجلس الأمناء تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وخلال 48 ساعة فقط تم توفير المتطلبات لبدء العمل.


وكشف الخطيب أن المؤسسة تقدم عددًا من الخدمات المجتمعية، أبرزها تنظيم القوافل الطبية، وتوفير المواد الغذائية، ولجان التخاطب، والمساهمة في توفير فرص عمل، كما أشار إلى أن مقر المؤسسة في محافظة الشرقية يضم مشاغل خياطة يتم عرض منتجاتها في معارض مختلفة، بالإضافة إلى برامج لرعاية الأيتام ودعم التكافل الاجتماعي.


وأكد رئيس الأهلي أن هناك خططًا للتوسع في أنشطة المؤسسة، حيث يسعى محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، لتوفير قطعة أرض في محافظة الفيوم، كما تبرع أحد أبناء محافظة سوهاج بفدان أرض دعمًا لجهود المؤسسة، وهو ما يعكس روح التعاون والتكاتف لدعم العمل الخيري.


واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أن مبادرة «100 بيت حلم» التي أطلقتها المؤسسة بدأت بالفعل، معربًا عن ثقته في اكتمالها بدعم أهل الخير، مشددًا على أن العمل الخيري لا يرتبط بانتماء أو لون، وإنما يستهدف خدمة الجميع.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للدور المجتمعي الذي يقوم به النادي الأهلي من خلال إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، مؤكدة دعم الوزارة للمبادرات الإنسانية التي تستهدف خدمة فئات المجتمع المختلفة.


وأشادت مايا مرسي بالعمل الذي بدأته المؤسسة منذ اليوم الأول لإطلاقها، خاصة مشروع «100 بيت» الذي يعد من أولى المبادرات التي تسعى المؤسسة لتنفيذها ضمن خطتها لخدمة المجتمع.


كما أثنت على فكرة «بيت الأهلي» التي تقوم على إنشاء 100 منزل في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستدعم المشروع بتوفير 9 منازل ضمن المبادرة، بما يسهم في خدمة أبناء الوطن من الرياضيين والشباب والسيدات، وكذلك «القادرون باختلاف» وغيرهم من الفئات المستهدفة بالمشروع.


وأشادت وزيرة التضامن كذلك بالقوافل الغذائية والمساعدات الإنسانية التي أرسلتها مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى أهالي قطاع غزة، موجهة الشكر لكل القائمين على هذه الجهود الإنسانية.


وتهدف مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى تعزيز الدور المجتمعي للنادي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، تحت شعار «الأهلي للجميع».


كما تنفذ المؤسسة خطة عمل تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، خاصة خلال شهر شهر رمضان، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات الإنسانية والخدمية التي يقدمها النادي للمجتمع.

النادي الأهلي كرة قدم مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية نبيلة مكرم الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

ايمن بهجت قمر

توب التوب.. أيمن بهجت قمر يسخر من النجم الأعلى مشاهدة

محمد رمضان فى فيلم "أسد"

محمد رمضان يعلن عن الموعد الرسمي لعرض فيلمه الجديد "أسد"

العوضي وسامي وسعد

أزمة نمبر وان.. صراع شرس بين ياسمين والعوضي وسعد وسامي

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد