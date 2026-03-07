تفاصيل مبادرة 100 منزل أهلاوي في محافظات مصر

لبي عدد من الوزراء ونجوم الكرة السابقين والحاليين دعوة الاهلي لحضور حفل إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية ، وشهد الحفل وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من رموز الكرة والرياضة المصرية، حسن شحاتة وعلي أبو جريشة ومحمد رشوان أسطورة الجودو.



وقال محمود الخطيب رئيس النادي أن إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية يمثل حلمًا طال انتظاره، مشيرًا إلى أن الهدف منها توسيع الدور المجتمعي للنادي وخدمة مختلف فئات المجتمع.



وأضاف أن توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم العمل الخيري والمبادرات الإنسانية، مثل القوافل الطبية ورعاية القادرين باختلاف، يحفّز الجميع، سواء أفرادًا أو مؤسسات، على المساهمة في خدمة المجتمع ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجًا.



وأوضح أن فكرة إنشاء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية تعود إلى عام 2017 خلال حملته الانتخابية، حيث كانت هناك رؤية لتعزيز الدور الاجتماعي للنادي، قبل أن تتحول الفكرة لاحقًا إلى مؤسسة متكاملة تعمل في مجالات متعددة لخدمة المجتمع.



وشدد الخطيب أن النادي الأهلي اعتاد عدم الإعلان عن مشروعاته إلا بعد اكتمالها، لافتًا إلى أن شعار المؤسسة «الأهلي للجميع» يعكس فلسفة العمل التي تقوم على خدمة جميع فئات المجتمع دون تمييز.



وتحدث رئيس الأهلي عن بعض النماذج الداعمة للمؤسسة، من بينها الحاج عبد الوهاب توفيق الذي تبرع بقطعة أرض في محافظة الشرقية لصالح المؤسسة، موضحًا أنه عقب عرض الأمر على مجلس الإدارة ومجلس الأمناء تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وخلال 48 ساعة فقط تم توفير المتطلبات لبدء العمل.



وكشف الخطيب أن المؤسسة تقدم عددًا من الخدمات المجتمعية، أبرزها تنظيم القوافل الطبية، وتوفير المواد الغذائية، ولجان التخاطب، والمساهمة في توفير فرص عمل، كما أشار إلى أن مقر المؤسسة في محافظة الشرقية يضم مشاغل خياطة يتم عرض منتجاتها في معارض مختلفة، بالإضافة إلى برامج لرعاية الأيتام ودعم التكافل الاجتماعي.



وأكد رئيس الأهلي أن هناك خططًا للتوسع في أنشطة المؤسسة، حيث يسعى محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، لتوفير قطعة أرض في محافظة الفيوم، كما تبرع أحد أبناء محافظة سوهاج بفدان أرض دعمًا لجهود المؤسسة، وهو ما يعكس روح التعاون والتكاتف لدعم العمل الخيري.



واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أن مبادرة «100 بيت حلم» التي أطلقتها المؤسسة بدأت بالفعل، معربًا عن ثقته في اكتمالها بدعم أهل الخير، مشددًا على أن العمل الخيري لا يرتبط بانتماء أو لون، وإنما يستهدف خدمة الجميع.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للدور المجتمعي الذي يقوم به النادي الأهلي من خلال إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، مؤكدة دعم الوزارة للمبادرات الإنسانية التي تستهدف خدمة فئات المجتمع المختلفة.



وأشادت مايا مرسي بالعمل الذي بدأته المؤسسة منذ اليوم الأول لإطلاقها، خاصة مشروع «100 بيت» الذي يعد من أولى المبادرات التي تسعى المؤسسة لتنفيذها ضمن خطتها لخدمة المجتمع.



كما أثنت على فكرة «بيت الأهلي» التي تقوم على إنشاء 100 منزل في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستدعم المشروع بتوفير 9 منازل ضمن المبادرة، بما يسهم في خدمة أبناء الوطن من الرياضيين والشباب والسيدات، وكذلك «القادرون باختلاف» وغيرهم من الفئات المستهدفة بالمشروع.



وأشادت وزيرة التضامن كذلك بالقوافل الغذائية والمساعدات الإنسانية التي أرسلتها مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى أهالي قطاع غزة، موجهة الشكر لكل القائمين على هذه الجهود الإنسانية.



وتهدف مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى تعزيز الدور المجتمعي للنادي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، تحت شعار «الأهلي للجميع».



كما تنفذ المؤسسة خطة عمل تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، خاصة خلال شهر شهر رمضان، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات الإنسانية والخدمية التي يقدمها النادي للمجتمع.