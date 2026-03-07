غدًا.. دير سانت كاترين ينظم إفطار الوحدة الوطنية لأهالي المدينة

ينظم دير سانت كاترين غدًا، الأحد 18 رمضان، الإفطار السنوي لأهالي مدينة سانت كاترين، والذي يُعرف باسم إفطار الوحدة الوطنية، في تقليد سنوي يعكس روح المحبة والتعايش بين أبناء المدينة.

ووجّه القائمون على الدير الدعوة إلى أهالي المدينة، ومشايخ وعواقل البدو، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، وممثلي الجهات المعنية والإدارات المختلفة بمدينة سانت كاترين، للمشاركة في الإفطار الجماعي الذي ينظمه الدير سنويًا تحت شعار الوحدة الوطنية.

ويُعد هذا الإفطار مناسبة رمزية تؤكد عمق العلاقات الإنسانية والتاريخية بين أهالي المدينة ورهبان الدير، وتجسد قيم المحبة والإخاء والمودة التي تجمع أبناء المجتمع في سانت كاترين، خاصة مع أبناء قبيلة الجبالية الذين ارتبطوا تاريخيًا بالدير، ويتولون حراسة مفاتيحه منذ زمن طويل.

ومن المقرر أن يشارك مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، على رأس وفد من القيادات التنفيذية، إلى جانب ممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين، فضلًا عن رجال الأمن، في تأكيد جديد على روح التآخي والتعايش التي تميز المدينة.