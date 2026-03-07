مدرب برشلونة أتلتيك يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد جاهزيته للمشاركة مع الفريق

أشاد جوليانو بيليتي، المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك، بالنجم المصري حمزة عبد الكريم بعد مشاركته في تدريبات الفريق استعدادًا لظهوره الرسمي الأول.

وحصل حمزة عبد الكريم مؤخرًا على تصريح العمل الخاص به، ما أتاح له العودة إلى برشلونة والانضمام للفريق بشكل رسمي.

وقال بيليتي في تصريحات لصحيفة "سبورت": "حمزة يتدرب بشكل ممتاز وتأقلم معنا بسرعة خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "يتمتع بحماس كبير للمشاركة في المباريات وإظهار قدراته، وهذا سيحدث قريبًا".

واختتم المدرب: "مشاركته كانت مرتبطة بإجراءات وأوراق التصريح المطلوبة، والتي تم استكمالها مؤخرًا، ما سمح له بالانخراط رسميًا في المباريات".