جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدرب برشلونة أتلتيك يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد جاهزيته للمشاركة مع الفريق

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

أشاد جوليانو بيليتي، المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك، بالنجم المصري حمزة عبد الكريم بعد مشاركته في تدريبات الفريق استعدادًا لظهوره الرسمي الأول.

وحصل حمزة عبد الكريم مؤخرًا على تصريح العمل الخاص به، ما أتاح له العودة إلى برشلونة والانضمام للفريق بشكل رسمي.

وقال بيليتي في تصريحات لصحيفة "سبورت": "حمزة يتدرب بشكل ممتاز وتأقلم معنا بسرعة خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "يتمتع بحماس كبير للمشاركة في المباريات وإظهار قدراته، وهذا سيحدث قريبًا".

واختتم المدرب: "مشاركته كانت مرتبطة بإجراءات وأوراق التصريح المطلوبة، والتي تم استكمالها مؤخرًا، ما سمح له بالانخراط رسميًا في المباريات".

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المراة والمنوعات: لماذا يشعر غير المريض بالسكر بالدوخة والتعب أثناء الصيام؟.. طرق اقتصادية للتخلص من هيشان الشعر قبل العيد

عصير التين باللبن

مليء بالفوائد.. طريقة تحضير مشروب التين باللبن والمكسرات

كرات البطاطس

هنتسحر إيه النهاردة.. عدس مدمس وكرات البطاطس المقرمشة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

