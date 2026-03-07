قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
تحقيقات وملفات

كيف تفاعلت الاتحادات العالمية مع موقف لاعبات إيران بعد وصفهن بـ " خائنات زمن الحرب " .. اعرف القصة كاملة

لاعبات منتخب ايران
لاعبات منتخب ايران

أثارت لاعبات المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات جدلاً واسعا بعد امتناعهن عن غناء النشيد الوطني قبل إحدى مبارياتهن في بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في أستراليا حيث وصفتهما قناة التلفزيون الرسمية بـ " خائنات زمن الحرب ".

الموقف وقع خلال المباراة الافتتاحية لإيران أمام كوريا الجنوبية عندما التزمت اللاعبات الصمت أثناء عزف النشيد الوطني ما أثار ردود فعل حادة من الإعلام الرسمي في البلاد وسط مخاوف بشأن سلامتهن بعد العودة إلى إيران.

اتهامات إعلامية حادة

أطلق المذيع الإيراني محمد رضا شهبازي خلال برنامج بثته القناة الرسمية تصريحات قوية مطالبا بفرض عقوبات صارمة على اللاعبات ووصف صمتهن بأنه قمة العار وانعدام الوطنية مشددا على أن أي شخص يتخذ خطوة ضد بلاده في ظل الحرب يجب أن يواجه إجراءات أكثر شدة.

وشدد شهبازي على أن اللاعبات يجب التعامل معهن باعتبارهن " خائنات زمن الحرب " وهو الوصف الذي أثار موجة استياء واسعة على منصات التواصل وفتح النقاش حول حرية اللاعبين في التعبير عن آرائهم داخل النظام الإيراني الصارم.

ردود فعل رسمية ودولية

في المقابل أعرب اتحاد اللاعبين المحترفين في كرة القدم " فيفبرو " لآسيا–أوقيانوسيا عن قلقه من الهجوم الإعلامي الذي تعرضت له اللاعبات مؤكدًا تواصله مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي " فيفا " والسلطات الأسترالية لضمان حماية سلامتهن.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي: " نحن قلقون للغاية من أن اللاعبات قد يواجهن مخاطر حقيقية عند عودتهن إلى إيران بعد انتهاء البطولة خصوصا بعد الانتقادات العلنية في وسائل الإعلام الرسمية".

السياق السياسي والحساسية الوطنية

جاءت الواقعة في ظل ظروف حساسة تمر بها إيران على الصعيدين السياسي والعسكري مع استمرار الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في بعض المناطق وهو ما يزيد من حدة المشاعر الوطنية الرسمية تجاه أي موقف يفسر على أنه تحدي للنظام.

ويرتبط النشيد الوطني الإيراني ارتباطا وثيقًا بثورة عام 1979 التي أسست نظام الحكم الديني الحالي وقد شهدت البلاد سابقًا احتجاجات مماثلة من لاعبي المنتخب الوطني للرجال في كأس العالم 2022 عندما امتنعوا عن غناء النشيد قبل مباراتهم الأولى أمام إنجلترا.

موقف اللاعبات

من جانبهن أعربت اللاعبات عن شعورهن بالقلق والحزن تجاه الأوضاع في البلاد خاصة مع وجود أفراد من عائلاتهن داخل إيران خلال فترة التوترات الجارية.

وفي المباراة التالية أمام أستراليا غنين اللاعبات النشيد الوطني لكنهن وقفن صامتات أثناء عزفه مع تحية العلم في إشارة إلى محاولة موازنة التعبير عن آرائهن الشخصية مع الالتزام الرسمي.

جدول المباريات وفرص التأهل

ويستعد المنتخب الإيراني لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الفلبين حيث يحتاج إلى الفوز بفارق أهداف كبير للحفاظ على فرصه في التأهل إلى ربع النهائي ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

مستقبل مشاركة إيران في البطولات الدولية

تأتي هذه التطورات في ظل غموض مشاركة إيران في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط تصريحات متباينة من المسؤولين الدوليين بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أكد أنه لا يهتم حقًا بما إذا كانت إيران ستشارك أم لا.

