إيران تلوح بالانسحاب من مونديال 2026.. ماذا يحدث في مجموعة مصر؟

أصبح مستقبل استضافة منتخب إيران لمعسكره التدريبي في مجمع كينو الرياضي بمدينة توسون في ولاية أريزونا الأمريكية محل شك كبير رغم التحضيرات المكثفة التي استمرت نحو 18 شهرًا، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي قد تؤثر على ترتيبات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

شكوك حول حضور المنتخب الإيراني

وكان من المخطط أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، حيث تقام مباراتان في مدينة لوس أنجلوس وأخرى في سياتل، على أن يكون مجمع كينو الرياضي مقر تدريباته الرسمي طوال فترة البطولة.

إلا أن التصعيد العسكري الأخير والهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، أثارت حالة من القلق حول إمكانية سفر المنتخب الإيراني والمشاركة بشكل طبيعي في البطولة.

تواصل مستمر مع «فيفا»

من جانبها، أكدت سارة هورفاث، مديرة مجمع كينو الرياضي، في تصريحات لوكالة رويترز، أن إدارة المجمع تتابع التطورات عن كثب، مشيرة إلى وجود تواصل يومي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأن الخطط الخاصة باستضافة المنتخب الإيراني ما زالت قائمة حتى الآن.

وأضافت أن أي انسحاب محتمل قد يكون له تأثير اقتصادي واضح على منطقة جنوب أريزونا، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أملها في وجود خطة بديلة لاستضافة منتخب آخر إذا دعت الحاجة.

18 شهرًا من التحضير

ويعد اختيار المنتخب الإيراني لمجمع كينو الرياضي نتيجة مشروع طويل من التخطيط استمر قرابة 18 شهرًا، حيث يمتد المجمع على مساحة تتجاوز 300 فدان ويضم 22 ملعبًا لكرة القدم، من بينها ملعب بمواصفات احترافية.

قرعة المجموعة السابعة

وكان المنتخب الإيراني ضمن التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي بعدما تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية العام الماضي وأسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في لوس أنجلوس ثم يلتقي منتخب بلجيكا يوم 21 من الشهر نفسه في المدينة ذاتها، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو في مدينة سياتل.