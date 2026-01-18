ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها التفصيلية لحالة الطقس ليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026، مؤكدة أن الأجواء ستشهد تقلبات ملحوظة بين البرودة الشديدة صباحاً وليلاً وميل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، مع استمرار الظواهر الجوية المؤثرة على الرؤية والحركة المرورية في ساعات الصباح الباكر، في حين تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة نحو 10 درجات مئوية، بينما تسجل في كاترين  درجة واحدة.
 

طقس غد الإثنين ومناطق التأثر

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر على معظم المحافظات، ثم يتحول إلى مائل للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، قبل أن يعود الطقس إلى شديد البرودة مرة أخرى ليلاً على مختلف المناطق، في مشهد شتوي واضح يؤكد طبيعة الفصل خلال هذه الفترة من العام.

الصقيع وتأثيره على الزراعة

حذرت الهيئة من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، وهو ما قد ينعكس سلباً على بعض المحاصيل الزراعية الحساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من قبل المزارعين.

الشبورة المائية وحركة الطرق

من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعة الثالثة فجراً وحتى العاشرة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويستلزم الحذر الشديد أثناء القيادة في هذه الساعات.

السحب والأمطار المتوقعة

تظهر سحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، بينما تزداد الفرص على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري حيث قد تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

يتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلاً، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية، وهو ما يسمح بحركة ملاحة مستقرة نسبياً مع ضرورة توخي الحذر للصيادين والمراكب الصغيرة.

حالة البحر الأحمر

أما البحر الأحمر فيشهد حالة مماثلة من الاعتدال، بارتفاع موج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية، ما يجعله مناسباً لمعظم الأنشطة البحرية مع الالتزام بتعليمات السلامة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
العاصمة الإدارية 19 08
6 أكتوبر 19 09
بنهــــا 18 10 
دمنهور 18 10
وادي النطرون 19 09
كفر الشيخ 19 10
بلطيم 19 10
المنصورة 19 10 
الزقازيق 19 10 
شبين الكوم 18 09
طنطا 18 09
دمياط 18 12
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 20 09
السويس 19 10
العريش 18 10
رفح 17 09
رأس سدر 19 10
نخل 17 05
كاترين 13 01
الطور 21 10
طابا 18 08
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 22 13
الإسكندرية 19 11
العلمين 19 10
مطروح 17 10
السلوم 17 09
سيوة 19 05
رأس غارب 20 13
سفاجا 21 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 16
حلايب 24 16
أبو رماد 25 15
مرسى حميرة 26 16
أبــــــرق 24 15 
جبل علبة 25 14
رأس حدربة 24 16
الفيوم 20 07
بني سويف 20 07
المنيا 20 06
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 22 09 
الأقصر 23 09
أسوان 23 10
الوادي الجديد 22 09
أبوسمبل 23 10


 

