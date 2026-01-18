حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من صقيع وشبورة وأمطار

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

واقرأ أيضًا:

خريطة الأمطار

أوضحت الهيئة أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أخرى ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 10

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 09

بنها 18 10

دمنهور 18 10

وادي النطرون 19 09

كفر الشيخ 19 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 10

الزقازيق 19 10

شبين الكوم 18 09

طنطا 18 09

دمياط 18 12

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 09

السويس 19 10

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 19 10

نخل 17 05

كاترين 13 01

الطور 21 10

طابا 18 08

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 13

الإسكندرية 19 11

العلمين 19 10

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 19 05

رأس غارب 20 13

سفاجا 21 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبرق 24 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 20 07

بني سويف 20 07

المنيا 20 06

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 22 09

أبو سمبل 23 10

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 29 19

المدينة المنورة 25 12

الرياض 23 10

المنامة 24 16

أبوظبي 25 16

الدوحة 24 16

الكويت 20 08

دمشق 11 03-

بيروت 15 08

عمان 10 01

القدس 10 02

غزة 18 10

بغداد 16 04

مسقط 25 19

صنعاء 24 08

الخرطوم 32 20

طرابلس 21 13

تونس 16 11

الجزائر 11 10

الرباط 15 08

نواكشوط 26 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 01 07-

إسطنبول 05 02

إسلام آباد 20 07

نيودلهي 24 10

جاكرتا 30 23

بكين 05- 13-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 11 05

أثينا 07 05

روما 13 06

باريس 12 06

مدريد 09 01-

برلين 05 03-

لندن 11 08

مونتريال 03- 16-

موسكو 05- 06-

نيويورك 00 08-

واشنطن 05 08-

أديس أبابا 24 11