الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.

أمطار غزيرة في كفر الشيخ

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 10

العاصمة الإدارية 20 08

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 09

كفر الشيخ 19 10

بلطيم 19 10

المنصورة 20 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 19 09

طنطا 18 09

دمياط 19 12

أمطار غزيرة وفيضانات تهدد الرحلات الجوية

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 10

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 21 10

نخل 18 05

كاترين 13 01

الطور 22 10

طابا 18 08

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 13

الإسكندرية 19 11

العلمين 19 10

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 05

رأس غارب 20 13

سفاجا 21 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 24 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 20 07

بني سويف 20 07

المنيا 20 06

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 22 09

أبو سمبل 23 10

اماكن سقوط الأمطار اليوم

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 28 19

المدينة المنورة 27 14

الرياض 21 10

المنامة 20 14

أبوظبي 23 15

الدوحة 22 14

الكويت 18 06

دمشق 10 00

بيروت 16 12

عمان 11 03

القدس 10 03

غزة 17 13

بغداد 17 06

مسقط 23 19

صنعاء 23 07

الخرطوم 31 18

طرابلس 20 14

تونس 17 11

الجزائر 14 08

الرباط 13 06

نواكشوط 27 15

النوة وصلت بورسعيد ..برق و رعد وأمطار غزيرة و المحافظة ترفع حالة الاستعداد

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 01 08-

إسطنبول 06 02

إسلام آباد 19 07

نيودلهي 21 09

جاكرتا 28 22

بكين 02- 11-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 14 05

أثينا 10 05

روما 16 06

باريس 11 04

مدريد 10 01

برلين 04 01-

لندن 10 05

مونتريال 04- 07-

موسكو 09- 15-

نيويورك 03 01-

واشنطن 04 00

أديس أبابا 25 11

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا

