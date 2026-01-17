قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أخبار البلد

سحب منخفضة تغطي السواحل وفرص سقوط أمطار | حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، تحديدًا مدينة الإسكندرية.

سحب منخفضة تغطي سواحل البلاد الغربية

وتمتد السحب المنخفضة إلى مناطق من شمال الوجه البحرى يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، يأتي هذا بعد تحسن الرؤية الأفقية على بعض الطرق بعد الشبورة المائية التي شهدتها هذه المناطق صباحا، وتسببت في انخفاض الرؤية.

وشهد الطقس اليوم السبت 17 يناير 2026، فرص تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، كانت من الساعة الثانية فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

حالة الطقس اليوم السبت

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، تكون أجواءه شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلًا، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما أشارت الأرصاد إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق المتفرقة.

وبالنسبة لحالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر.

درجات الحرارة اليوم السبت

أما عن درجات الحرارة المسجلة خلال الطقس اليوم، السبت بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 20° والصغرى 11°

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 19° والصغرى 10°

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19° والصغرى 10°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23° والصغرى 14°

شمال الصعيد: العظمى 21° والصغرى 5°

جنوب الصعيد: العظمى 24° والصغرى 9°

