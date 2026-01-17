قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ البحارة و الربان.. شاهد محاولات تعويم السفينة FENER الغارقة في بوسعيد
حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدنا صوته في كل بيت مسلم.. وعنده 16 حفيدا
حرامية غسيل .. ضبط المتهمة بسرقة بطاطين من شرفة منزل بالقاهرة
حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور
ماكنزي تختبر المتقدمين للوظائف عبر مساعد ذكاء اصطناعي
موعد أول يوم من شعبان 2026.. وأحب الأعمال إلى الله مع بداية الشهر
ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو
القبض على شخص أطلق النار فى مشاجرة مع جيرانه بقنا
جيب تحتفل بمرور 85 عامًا بإصدار خاص لـ Wrangler وGladiator
الداخلية: الفيديو المنتشر لنزيل يدعى الإعتداء عليه مفبرك
اتحاد كرة القدم يبدأ مفاوضات مع زيدان لتولي تدريب منتخب فرنسا
شيكابالا عن منتخب مصر: نحتاج مصارحة فنية شاملة لمعالجة الأخطاء
أخبار البلد

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 17 يناير 2026 وحتى الأربعاء 21 يناير 2026، مؤكدةً أن البلاد ستشهد طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية؛ ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكوّن شبورة مائية اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ولفتت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي السبت 17 يناير والأحد 18 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من الأحد 18 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من السبت إلى الأربعاء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من السبت إلى الأربعاء، وجاءت على النحو التالي:

السبت 17 يناير 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة، العظمى 20 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 9 درجات، العظمى 19 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 5 درجات، العظمى 21 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 24 درجة.

الأحد 18 يناير 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 19 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 17 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 6 درجات، العظمى 20 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 23 درجة.

الاثنين 19 يناير 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 18 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات، العظمى 17 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 5 درجات، العظمى 19 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 9 درجات، العظمى 23 درجة.

الثلاثاء 20 يناير 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 18 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة، العظمى 17 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 6 درجات، العظمى 18 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 24 درجة.

الأربعاء 21 يناير 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 19 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة، العظمى 19 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 6 درجات، العظمى 20 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 25 درجة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة توخي الحذر خلال القيادة في فترات الشبورة المائية، وارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع.

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

