البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
أجواء دافئة صباحا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

إسراء صبري

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، إن الأجواء شتوية مستقرة ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، محذرة من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الصباح الباكر.

وأضافت أن وجود نسب رطوبة خلال فترة الليل يعمل على الشعور بأن الجو أكثر دفئا، متابعة: قيم درجات الحرارة في فترات الليل منخفضة بشكل كبير تصل إلى 10 درجات على القاهرة الكبرى وتصل في بعض المحافظات إلى 5 درجات في شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في بعض الأماكن، مضيفة: العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 20 أو 19 درجة، لتكون الأجواء مائلة للدفء.

ونوهت بأن فرص تساقط الأمطار تزيد عن الأيام الماضية، خاصة على المحافظات الساحلية، متابعة: أغلب الظواهر الجوية المتوقعة مستقرة، وعلى المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس درجات الحرارة

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

خالد بيومي

خالد بيومي عن تجاوز الصحفيين المغاربة تجاه حسام حسن: أسلوب غير مهني

تنس طاولة

البيلي ويوسف عبدالعزيز يحصدان برونزية ستار كونتيندر الدولية لتنس الطاولة بالدوحة

سوبر الطائرة

الاتحاد يصطدم بالزمالك.. وبتروجت يواجه الأهلي في ثاني أيام سوبر الطائرة

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

