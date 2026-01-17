أجواء دافئة صباحا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، إن الأجواء شتوية مستقرة ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، محذرة من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الصباح الباكر.

وأضافت أن وجود نسب رطوبة خلال فترة الليل يعمل على الشعور بأن الجو أكثر دفئا، متابعة: قيم درجات الحرارة في فترات الليل منخفضة بشكل كبير تصل إلى 10 درجات على القاهرة الكبرى وتصل في بعض المحافظات إلى 5 درجات في شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في بعض الأماكن، مضيفة: العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 20 أو 19 درجة، لتكون الأجواء مائلة للدفء.

ونوهت بأن فرص تساقط الأمطار تزيد عن الأيام الماضية، خاصة على المحافظات الساحلية، متابعة: أغلب الظواهر الجوية المتوقعة مستقرة، وعلى المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء.