شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح الأحد 18 يناير 2026، تبدأ من الساعة الثانية فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، على مناطق تمتد من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل في بعض الأماكن إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على عدد من الطرق.

حالة الطقس غدا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، سيكون شديد البرودة صباحًا، ومائلًا للدفء نهارًا، بينما يعود ليصبح شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس غدا أوضحت هيئة الأرصاد أن البحر المتوسط معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.75 و2.25 متر.

والبحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

وحول فرص الأمطار، خلال الطقس غدا، أشارت هيئة الأرصاد إلى، إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث تقارب 20%، وتكون فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تسود أجواء مستقرة دون أمطار على باقي المناطق.

درجات الحرارة غدا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، فجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 20° – الصغرى 10°

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 19° – الصغرى 9°

السواحل الشمالية: العظمى 19° – الصغرى 11°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23° – الصغرى 14°

شمال الصعيد: العظمى 20° – الصغرى 6°

جنوب الصعيد: العظمى 23° – الصغرى 10°

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، وارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.